Başkan Çavuşoğlu'ndan organ bağışı için öncü adım Prof. Dr. Özban'dan Çavuşoğlu'na teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Özban’ı ağırladı. Görüşmede organ bağışı bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alınırken, Başkan Çavuşoğlu yeniden organ bağışçısı olarak farkındalık çağrısında bulundu.

Türkiye’de organ bağışı bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Özban, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında organ yetmezliğiyle mücadele eden hastalara umut olmak adına önemli mesajlar verildi.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, daha önce organlarını bağışladığını ancak sistem güncellemeleri nedeniyle bağış kaydını yenilemesi gerektiğini belirterek yeniden organ bağışçısı oldu. Organ bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Hiç kimsenin bir organa muhtaç olmasını istemeyiz. Maalesef organ yetmezlikleri var ve bu hastalıkların tedavisi bazen yalnızca organ nakliyle mümkün olabiliyor. Bu nedenle farkındalığı artırmak ve organ bağışı bilincini yaygınlaştırmak çok önemli. Murat hocamızla birlikte bu konuda bir hazırlığa başladık. Daha önce organlarımızı bağışlamıştık ancak aradan geçen yıllar nedeniyle kayıtlarımızın güncel olmadığını gördük. Bugün yeniden organ bağışçısı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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Tüm vatandaşları organ bağışına destek olmaya çağıran Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan şehrimizde ve ülkemizde yaşayan herkese seslenmek istiyorum. Bu anlamlı çağrıya hep birlikte destek verelim. Çünkü her bağış, başka bir insana yeni bir umut, yeni bir hayat demektir. Organ bağışında bulunmak oldukça kolay bir işlem. Denizli’yi bu konuda Türkiye’nin öncü illerinden biri haline getirmek hepimizin elinde. Ben şahsım adına bu çağrıyı başlatıyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

TONKKD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Özban ise Denizli’de düzenlenen kongreye sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu’nun verdiği sözü yerine getirerek yeniden organ bağışçısı olmasının toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirten Özban, organ naklinin pek çok hasta için hayata tutunmanın tek yolu olabildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Özban, "Denizli’mizde önemli bir kongreye ev sahipliği yaptık. Başkanımız ve büyükşehir belediyemiz kongremize çok önemli destekler verdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kongrede verdiği söz doğrultusunda başkanımızın organ bağışçısı olarak sisteme yeniden kaydolması, farkındalık oluşturmak adına çok kıymetli. Organ yetmezliği ülkemizin de bir gerçeği. Bu hastalıklarla mücadelede organ nakli hayati önem taşıyor. Uygun organların, ihtiyacı olan hastalara ulaştırılabilmesi için bağışçıların sisteme kayıtlı olması büyük değer taşıyor. Organ bağışı bilincinin yaygınlaştırılması konusunda gösterdiği duyarlılık nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.