Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Çivril'de çiftçilere yönelik tarımsal eğitim toplantısı düzenlendi

        Çivril'de çiftçilere yönelik tarımsal eğitim toplantısı düzenlendi

        Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticilere yönelik çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenilir gıda üretimi, toprak analizinin önemi, tarımsal desteklemeler, hububat tarımı ve ceviz fidanı dağıtım projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Çivril'de çiftçilere yönelik tarımsal eğitim toplantısı düzenlendi

        Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticilere yönelik çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenilir gıda üretimi, toprak analizinin önemi, tarımsal desteklemeler, hububat tarımı ve ceviz fidanı dağıtım projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin tarımsal konularda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim toplantısında çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda, sağlıklı ve kaliteli üretim için topraktan sofraya güvenilir gıda süreçleri ele alınırken, verimli üretimde toprak analizinin önemi anlatıldı. Üreticilere güncel tarımsal desteklemeler hakkında da bilgi verildi.

        REKLAM

        Hububat üretiminde verimi artırmaya yönelik modern bakım ve üretim tekniklerinin paylaşıldığı toplantıda, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülen ceviz fidanı dağıtım projesi hakkında da bilgilendirme yapıldı. Bilinçli tarım ve güçlü üretim hedefi doğrultusunda çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Benzer Haberler

        Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal oldu
        Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal oldu
        Başkan Çavuşoğlu'ndan organ bağışı için öncü adım Prof. Dr. Özban'dan Çavuş...
        Başkan Çavuşoğlu'ndan organ bağışı için öncü adım Prof. Dr. Özban'dan Çavuş...
        Cansız bedeni bulunan mühendisin ölüm nedeni belli oldu
        Cansız bedeni bulunan mühendisin ölüm nedeni belli oldu
        Merkezefendi Belediye Başkan Vekilliğine Yeni Parti'li Osman Bartal seçildi
        Merkezefendi Belediye Başkan Vekilliğine Yeni Parti'li Osman Bartal seçildi
        Babadağ'da huzurevini ziyaret eden minikler Atatürk'ün yaşamını öğrendi
        Babadağ'da huzurevini ziyaret eden minikler Atatürk'ün yaşamını öğrendi
        Denizli OSB'de her fabrika adına bir zeytin fidanı dikildi
        Denizli OSB'de her fabrika adına bir zeytin fidanı dikildi