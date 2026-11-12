Başkan Erdoğan: "Seçim geride kaldı, şimdi daha hızlı çalışma zamanı" Başkan Erdoğan yeni dönem projelerini ve Denizli ekonomisinin güncel verilerini, DTO Meclis üyeleriyle de paylaştı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, yeni dönemin olağan gündemli ilk toplantısını yaptı. Odanın inşası devam eden yeni modern hizmet binası, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Laodikya’nın gece turizmine kazandırılması ve 1200 dönümlük alanda planlanan yeni sanayi siteleri ile ilgili projeler, Meclis gündeminde öne çıkan başlıklar oldu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, projelerin ayrıntılarına yer verdiği meclis konuşmasında Denizli’nin ihracat, istihdam ve ticaret verilerini de değerlendirdi. Gelecek döneme projeksiyon tuttuğu konuşmasının sonunda, DTO meclis üyelerine "Artık seçim geride kaldı, şimdi elbirliği ile daha hızlı çalışma zamanı. Aldığımız sorumluluğun ağırlığının farkındayız; bu bilinçle durmadan yorulmadan daha büyük bir gayretle çalışacağız" diye seslendi.

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Aylık olağan meclis toplantısı; DTO hizmet binasındaki meclis salonunda, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, geride kalan dönemde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve yeni döneme ilişkin hedefler hakkında Meclis üyelerini kapsamlı bilgilendirdi. Denizli ve Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeleri de değerlendirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin yanı sıra şehrin ihracat, ithalat, istihdam ve ticaret hayatına ilişkin son verileri de paylaştı.

Konuşmasına, 20262030 dönemini kapsayan oda seçimlerinin huzur, güven ve olgunluk içerisinde tamamlandığını belirterek başlayan Başkan Erdoğan, kendilerine yeniden görev ve sorumluluk veren üyelerine teşekkür etti. Üyelerin gösterdiği güvenin, sorumluluklarını daha da artırdığını da ifade eden Erdoğan, "Meclisimizde bizleri görevlendiren, Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Meclis Başkanlığını yeniden bizlere emanet eden üyelerimize duydukları güven ve gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Meclisimiz, yönetim kurulumuz ve meslek komitelerimizle, daha büyük eserler inşa etmeyi planladığımız yeni bir döneme başladık. İlk günkü heyecan ve daha büyük bir gayretle; Denizli’miz, üyelerimiz ve sektörlerimiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Artık seçim geride kaldı. Şimdi kaldığımız yerden çalışmalarımızı hızlandırma zamanı!" dedi.

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Laodikya, gece turizmine kazandırılacak

DTO’nun 100’üncü kuruluş yılını kutladığı bu dönemde, odanın ikinci yüzyılına ve Denizli’nin geleceğine yönelik projeler geliştirdiklerini ve bunu kamuoyuyla da paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Laodikya Antik Kenti’nin gece turizmine kazandırılması için proje hazırladıklarını anlattı. Projelerinin, Laodikya’nın uluslararası görünürlüğünü artırarak Denizli’deki turistlerin konaklama sürelerini uzatmasını hedeflediğini kaydeden Başkan Erdoğan, antik kentte ışık, ses ve projeksiyon mapping gösterileri düzenleneceğini söyledi.

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Altı özel noktada Laodikya’nın tarihinin görsel anlatımlarla ziyaretçilere aktarılacağını ifade eden Erdoğan, yaklaşık 1,5 saatlik bir gece turu oluşturulacağını belirtti. Denizli’deki antik kentlerden Hierapolis’i de içine alan güçlü bir gece turizmi rotası oluşturmayı hedeflediklerini de vurgulayan Erdoğan, projenin yerel esnafa, konaklama ve ulaşım sektörlerine, dolayısıyla şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Yeni hizmet binasının yapımı devamı ediyor

Konuşmasında DTO’nun kurumsal kapasitesini güçlendirecek yatırımlara da değinen Başkan Erdoğan, çağın gereklerine uygun yeni bir hizmet binasının yapımına başladıklarını hatırlattı. Modern, çevreye duyarlı, enerji verimliliğini esas alan, akıllı ve teknolojik sistemlerle donatılacak yeni binanın Denizli iş hayatına daha nitelikli hizmet sunmalarını sağlayacağını belirten Erdoğan, projenin odanın gelecek vizyonunun önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

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TEKMER ile yeni bir girişimcilik ekosistemi kurulacak

Bu dönemde Denizli’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimine katkı sağlayacak Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) projelerinin de hayata geçirileceğini belirten Başkan Erdoğan, merkezlerinin özellikle genç girişimciler için önemli fırsatlar sunacağını söyledi. TEKMER bünyesinde gençlerin iş fikirlerini geliştirme, uzmanlardan danışmanlık alma ve projelerini işletmeye dönüştürme imkânı bulacaklarını kaydetti. Erdoğan, bu merkezden yararlanacak işletmelere dijital dönüşüm, yapay zekâ, otomasyon, yazılım, eticaret ve yeni nesil üretim teknolojileri alanlarında eğitimler verileceğini de söyledi.

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Yeni sanayi siteleri geliyor

Denizli’ye yeni sanayi alanlarının yanı sıra güçlü bir üretim ekosistemi kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan, yaklaşık 1200 dönümlük alanda gıda ve geri dönüşüm sektörlerine yönelik yeni sanayi siteleri oluşturmak için başlattıkları çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Projelerinin yalnızca işletmelere yeni alanlar kazandırmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, geri dönüşüm sanayi sitesiyle doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, kayıtlı ve denetlenebilir üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Şehir içindeki üretim yükünü azaltarak işletmeleri modern ve planlı alanlara taşımak istediklerini de belirten Başkan Erdoğan, "Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektör haline geldi. Biz de bu ivmeye paralel olarak üyelerimizin beklentileri doğrultusunda bir proje hazırladık Denizli’de yetişen ürün Denizli’de işlensin, Denizli’de paketlensin, Denizli’de markalaşsın ve Denizli’den dünyaya satılsın istiyoruz. Böylece insanımız daha çok kazansın, sanayicimiz büyüsün, yeni istihdam alanları oluşsun, şehrimiz daha fazla katma değer üretsin. Tarladan fabrikaya, fabrikadan ihracata kadar uzanan yeni bir değer zinciri kurmak istiyoruz" diye konuştu.

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Denizli’nin ihracatı, 468,6 milyon dolara ulaştı

Başkan Erdoğan, konuşmasında Türkiye ve Denizli’nin dış ticaret performansını da değerlendirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ekim ayında Türkiye'nin aylık ihracatının 25 milyar 884 milyon 734 bin dolar olduğunu ve yıllık bazda yüzde 8,1 artış kaydettiğini belirten Erdoğan, yılın ilk 10 aylık dönemindeki ihracatın ise 236 milyar 836 milyon 700 bin dolara ulaştığını ifade etti.

Denizli’nin ise ekim ayında 468,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Başkan Erdoğan, şehrin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,88 arttığını söyledi. Son 12 aylık ihracatın 5,1 milyar dolara yaklaştığını da kaydeden Erdoğan, Denizli’nin ihracatıyla Ege Bölgesi'nde ikinci, Türkiye genelindeki iller arasında ise sekizinci sırada yer aldığının altını çizdi.

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Denizli’nin ihracatında ilk beş ülkenin İngiltere, İtalya, ABD, Almanya ve Hollanda olduğunu açıklayan Erdoğan, İngiltere’ye yapılan ihracatta yüzde 40, İrlanda’ya yapılan ihracatta ise yüzde 61,73’lük bir artış yaşandığını ifade etti.

Sektörel ihracat verilerine de değinen Erdoğan, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 2,33, tekstil ve ham maddelerinde ise yüzde 1,82 artış kaydedildiğini, çelik sektöründe ise yüzde 8,3 düşüş yaşandığını aktardı.

İthalatta Çin ilk sırada

Denizli’nin ithalat verilerini de paylaşan Başkan Erdoğan, şehrin aylık ithalatının 156 milyon 916 bin 690 dolar olduğunu duyurdu. Yılın ilk dokuz ayında Denizli’nin en fazla ithalat yaptığı ülkelerin Çin, Kazakistan, Bulgaristan, Sırbistan ve İspanya olduğunu da açıklayan Erdoğan, ithalatta bakır ve bakırdan eşyanın ilk sırada yer aldığını, bunu demir ve çelik ile pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucatın takip ettiğini söyledi.

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İthalat kalemlerinde en yüksek artışın yüzde 51,34 ile hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar grubunda gerçekleştiğini belirten Erdoğan, pamuk ve pamuklu mensucat ithalatında ise yüzde 14,31’lik bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Denizli’de 4/a kapsamındaki istihdam, 231 bin 576’ya yükseldi

Şehrin istihdam verilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun son kayıtlarına göre Denizli’de 4/a kapsamındaki aktif sigortalı sayısının 1 yılda 5 binden fazla arttığını açıkladı. Ağustos ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısının 226 bin 384’ten 231 bin 576’ya yükseldiğini belirten Erdoğan, böylece istihdamda yıllık yüzde 2,29 artış gerçekleştiğini kaydetti.

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DTO’nun üye sayısı 24 bin 229’a ulaştı

Meclis üyeleriyle, DTO’nun üye yapısındaki gelişmeleri de paylaşan Başkan Erdoğan, ekim ayında odaya 156 yeni üye kaydedildiğini, 54 firmanın kaydını sildirdiğini ve 28 firmanın da tasfiye sürecine girdiğini bildirdi. Yeni üye kayıtlarında bir önceki aya göre yüzde 32 artış sağlandığını belirten Erdoğan, ekim ayı sonu itibarıyla DTO’nun üye sayısının 24 bin 229'a ulaştığını, son bir yılda 948 yeni üyenin odaya katıldığını ifade etti.

Üye yapısında limitet şirketlerin yüzde 5,87, anonim şirketlerin ise yüzde 3,8 artış gösterdiğini kaydeden Başkan Erdoğan, Denizli’deki yabancı sermayeli firma sayısının da 442’ye ulaştığını belirtti. Erdoğan, bu firmaların ülkelere göre dağılımında Almanya'nın 90 şirketle ilk sırada bulunduğunu; İran, Suriye, Fransa ve Avusturya'nın da öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Odanın üyelerine sunduğu hizmetlere ilişkin faaliyet istatistiklerini de açıklayan Başkan Erdoğan, yılın ilk 10 ayında 717 sayısal takograf ve 497 K belgesi düzenlediklerini bildirdi. Aynı dönemde 308 iş makinesinin tescilinin gerçekleştirildiğini, 220 kapasite raporunun onaylandığını belirten Erdoğan, ayrıca 37 ekspertiz raporu, 8 yerli malı belgesi ile 8 de levhaya kayıtlı sigorta acentesi işleminin yapıldığını ifade etti. Bu arada DTO’ya gelen 12 bin 135 evraka karşılık 18 bin 670 evrak düzenlenerek ilgililerine teslim edildiğini de sözlerine ekledi.

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Başkan Erdoğan; "Denizli’mizin yarınlarını da kurguluyoruz"

Konuşmasının sonunda yeni dönemin hedeflerine dikkat çeken Başkan Erdoğan, DTO olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmadıklarını, Denizli’nin geleceğini şekillendirecek projeleri de hayata geçirmek için çalıştıklarını vurguladı; "Bugün işimizi, görevimizi layıkıyla yaparken odamızın ve Denizli’mizin yarınlarını da kurguluyoruz. Aldığımız sorumluluğun büyüklüğünün farkındayız. Onun için şehrimiz, üyelerimiz ve sektörlerimiz için hep beraber durmadan ve yorulmadan daha büyük bir gayretle çalışacağız" dedi.

Toplantı, DTO Meclis gündemindeki konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.