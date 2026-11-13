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        Denizli Bilim Merkezinden ara tatil sürprizi Bilim, keşif ve eğlence dolu kamp başlıyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin ara tatilini verimli, öğretici ve eğlenceli geçirmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir Bilim Kampı düzenliyor. 1421 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerin yanı sıra aile katılımlı özel projelere de ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Denizli Bilim Merkezinden ara tatil sürprizi Bilim, keşif ve eğlence dolu kamp başlıyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin ara tatilini verimli, öğretici ve eğlenceli geçirmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir Bilim Kampı düzenliyor. 1421 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerin yanı sıra aile katılımlı özel projelere de ev sahipliği yapacak.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Denizli Bilim Merkezi, geleneksel hale gelen ara tatil etkinlikleriyle öğrencilere bilimin kapılarını aralıyor. 1421 Kasım 2026 tarihleri arasında her gün düzenlenecek olan Ara Tatil Bilim Kampı; çocukların, gençlerin ve ailelerin katılımıyla bilim, üretim ve eğlenceyi bir araya getiren zengin bir program sunuyor.

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        Yaş gruplarına özel bilim atölyeleri

        Kamp süresince öğrencilerin yaş gelişimleri ve öğrenme dinamikleri göz önünde bulundurularak özel bir müfredat hazırlandı. 46, 79, 1013 ve 1416 yaş gruplarına özel olarak tasarlanan uygulamalı atölyeler sayesinde öğrenciler; teorik bilgileri pratiğe dökme, deneyim kazanma ve bilimin farklı alt disiplinlerini yakından keşfetme fırsatı bulacak. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek bu çalışmalar, genç zihinlerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini desteklemeyi hedefliyor.

        Aileler için birlikte üretim deneyimi

        Bilim ve üretim heyecanını nesiller arası bir paylaşıma dönüştürmek amacıyla programda iki özel aile katılımlı atölyeye yer verildi. 14 Kasım 2026 tarihinde yapılacak olan Aile Katılımlı Mum Atölyesi’nde Ailelerin çocuklarıyla birlikte el emeği ürünler ortaya koyacağı, kimya ve sanatın harmanlandığı keyifli bir üretim süreci planlandı. 21 Kasım 2026 tarihindeki Aile Katılımlı Ahşap Atölyesi’nde ise Öğretmenler Günü’ne özel tasarımlar yapılacak. Bu özel etkinlikte katılımcılar, ahşap işçiliğinin inceliklerini deneyimleyerek hem öğrenecek hem de güzel anılar biriktirecek.

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        Sergi gezileriyle bilim dünyasına yolculuk

        Ara tatil dönemindeki program kapsamında, etkinlikler yalnızca atölye çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak. 5 yaş ve üzeri tüm çocukların yanı sıra her yaştan ziyaretçiye açık olan sergilere yapılacak olan ziyaretlerle, Denizli Bilim Merkezi’nin zengin sergi alanları keşfedilecek. Ziyaretçiler, rehber eşliğinde gerçekleştirilecek gezilerde interaktif bilimsel düzenekleri yakından tanıyarak bilimin heyecan verici dünyasını deneyimleyecek.

        Bilimle keşfet, birlikte öğren, birlikte üret

        Ara tatilini eğlenerek, öğrenerek, üreterek ve keşfederek değerlendirmek isteyen tüm çocuklar, gençler ve aileler başvurularını, https://ebilet.denizli.bel.tr/DefaultBilimMerkezi.aspx adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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