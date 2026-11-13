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        Başkan Vekili Bartal ilk ziyaretini Şeniz Doğan'ın ailesine yaptı

        Merkezefendi Belediye Başkan Vekili seçilen Osman Bartal, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Şeniz Doğan'ın ailesine gerçekleştirdi. Bartal, "Başkanımız yeniden aramıza dönene kadar ailesinin yanında olacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Başkan Vekili Bartal ilk ziyaretini Şeniz Doğan'ın ailesine yaptı

        Merkezefendi Belediye Başkan Vekili seçilen Osman Bartal, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Şeniz Doğan'ın ailesine gerçekleştirdi. Bartal, "Başkanımız yeniden aramıza dönene kadar ailesinin yanında olacağız" dedi.

        Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, başkan vekili seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Şeniz Doğan'ın ailesine yaptı. Ziyarete Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da katıldı.

        Tutuklanmasının ardından oğlu Reşat Çınar'ı Merkezefendililere emanet eden Şeniz Doğan'ın ailesiyle bir araya gelen Bartal, verilen emanete sahip çıktıklarını vurguladı.

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        Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Osman Bartal, "Başkanımızın bizlere emanet ettiği oğlu Reşat Çınar'a da Merkezefendi'mize de sahip çıkıyoruz. İl Başkanımız Ali Osman Horzum ve İlçe Başkanımız Müjdat İlhan ile birlikte Reşat Çınar'ı ve aile büyüklerini ziyaret ettik. Şeniz Başkanımız yeniden aramıza dönene kadar ailesinin yanında olacak, onun emeklerine ve hizmet anlayışına yakışır şekilde Merkezefendi'miz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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