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        Liselilere sabah çorbası sürprizi Gençler güne sıcak çorbayla başlıyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, sabahın erken saatlerinde okul yoluna düşen lise öğrencilerini sıcak çorba sürprizi ile karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi mobil ikram araçları her gün iki farklı lise önünde gençlere çorba ve su ikram ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Liselilere sabah çorbası sürprizi Gençler güne sıcak çorbayla başlıyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, sabahın erken saatlerinde okul yoluna düşen lise öğrencilerini sıcak çorba sürprizi ile karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi mobil ikram araçları her gün iki farklı lise önünde gençlere çorba ve su ikram ediyor.

        Sabahın ilk ışıklarıyla okul yoluna düşen lise öğrencileri, güne Denizli Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ikramıyla başlıyor. Denizli'de otobüs durakları, cami, hastane önleri, meydan, pazaryeri ve sanayi gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda çeşitli ikramlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi mobil ikram araçları, bu kez kent merkezindeki lise önlerinde öğrencilere sabah çorbası sürprizi yaşatıyor.

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        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın kısa süre önce başlattığı uygulamayla mobil ikram araçları, her sabah kent merkezindeki iki farklı lisenin önüne konuşlanıyor. Erken saatlerde hazırlanan çorbalar, evinden kahvaltı yapmadan çıkmak zorunda kalan veya erken saatte yola düşen gençlerin hem içini ısıtıyor hem de günün ilk dersine zinde girmelerini sağlıyor. İlk etapta kent merkezindeki okul önlerinde başlatılan uygulamanın, belirlenen takvim doğrultusunda, Denizli merkezdeki tüm liseleri sırayla kapsayacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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