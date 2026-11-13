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        5 bin yıllık gelenek için Denizli'de buluştular 13. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı sona erdi Denizli Büyükşehir sazın ve sözün buluşmasına ev sahipliği yaptı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk kültürünün en köklü ve kadim geleneklerinden biri olan aşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu yıl 13. kez Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yaptı. İki gün süren dev kültür şöleni, yurt içi ve yurt dışından gelen birbirinden değerli ozanları ve çırakları Denizli'de buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        5 bin yıllık gelenek için Denizli'de buluştular 13. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı sona erdi Denizli Büyükşehir sazın ve sözün buluşmasına ev sahipliği yaptı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk kültürünün en köklü ve kadim geleneklerinden biri olan aşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu yıl 13. kez Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yaptı. İki gün süren dev kültür şöleni, yurt içi ve yurt dışından gelen birbirinden değerli ozanları ve çırakları Denizli'de buluşturdu.

        Usta isimlerin buluşmasında Denizli, kadim mirasın yaşatılmasında öncü rolünü sürdürdü. Uluslararası kimlik kazanarak gelenekselleşen Ege Aşıklar Bayramı, bu yıl 13. kez gerçekleştirildi. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen bu özel geceye, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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        5 bin yıllık gelenek için Denizli'de buluştular

        Anadolu'nun köklü kültür mirasını sahneye taşıyan bu yılki programda; Türkiye'den 9, Türk dünyasından 4 ve Bulgaristan'dan 1 olmak üzere toplam 13 usta ozanın yanı sıra genç çıraklar ve onur konukları yer aldı. 5 bin yıllık Türk tarihinde düşüncelerin söz aracılığıyla aktarılması geleneğini günümüze taşıyan gecede, Ege Bölgesi'nin usta ismi Ozan Nihat moderatörlüğü üstlendi. Kırşehir'den Doç. Dr. Ramazan Kamiloğlu ve Tokat'tan Doç. Dr. Muhammet Avşar geceye şeref konuğu olarak katıldı.

        Aşıkların atışmaları büyük bir ilgiyle izlendi

        Ozanlar, sazları, sözleri ve şiirleriyle, Türk kültüründe düşüncelerin söz aracılığıyla aktarılması geleneğini sürdürerek; dostluk, sevgi ve kardeşlik temalarını dile getirdi. Gecenin en heyecan verici anları ise, aşıkların hazırcevaplık ve doğaçlama yeteneklerini sergiledikleri atışmalardı. Usta ozanların birbirlerine meydan okuyan, mizah ve derinlik yüklü dizeleri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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        Gecenin sonunda aşıklara plaket takdim edildi

        Gecenin sonunda, Türk halk kültürünün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan usta ozanlara, çıraklara ve şeref konuklarına günün anısına plaketler takdim edildi. Başkan Vekili Ali Marım, hem bu kadim mirasa verdikleri emekler hem de geceye kattıkları değer dolayısıyla ozanlara teşekkür etti.

        Aşıklardan Başkan Çavuşoğlu'na ve okullara ziyaret

        Etkinlik öncesi ise yurt içi ve yurt dışından Denizli'ye gelen aşıklar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette ozanlar, özel yazdıkları dörtlük ve manilerle teşekkürlerini iletti. Başkan Çavuşoğlu, sanatın her rengini Denizli'de buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek etkinliğe katılım gösteren ozanlara teşekkür etti. Aşıklar ayrıca, ana program öncesi Denizli'deki 4 farklı lisede özel buluşmalar ve söyleşiler gerçekleştirdi. Ozanlar ve çıraklar, genç nesillerle bir araya gelerek geleneksel aşık kültürünü tanıttı ve merak edilen soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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