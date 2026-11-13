Evinde kaya kartalı besleyen şahsa 205 bin lira ceza kesildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde usulsüz beslendiği belirlenen kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı. Kartal veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. Olayla ilgili bir kişiye 205 bin 29 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte yaban hayatının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde usulsüz şekilde evinde kaya kartalı beslendiği tespit edilen şüpheliye denetim yapıldı. Denetimde evde bulunan kaya kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından koruma altına alındı. Gerekli sağlık kontrollerinden geçirilen kartal, ekipler tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Kaya kartalını usulsüz beslediği belirlenen kişiye ise ilgili mevzuat kapsamında toplam 205 bin 29 lira idari para cezası ve tazminat yaptırımı uygulandı.