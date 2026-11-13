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        Kadınlar atıkları ekonomiye kazandırıyor

        Denizli'de Güney Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, atık malzemeleri el emeğiyle kullanışlı ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Kadınlar, hem sıfır atık hareketine destek oluyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Kadınlar atıkları ekonomiye kazandırıyor

        Denizli'de Güney Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, atık malzemeleri el emeğiyle kullanışlı ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Kadınlar, hem sıfır atık hareketine destek oluyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Tüm dünyada ve Türkiye'de giderek önem kazanan sıfır atık çalışmalarına Denizli'nin Güney ilçesinden de anlamlı bir destek geldi. 2024 yılında kurulan Güney Kadın Kooperatifi bünyesinde bir araya gelen kadınlar, evlerde kullanılmayan atık malzemeleri değerlendirerek birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor.

        Atık kağıt, dergi, cam ve plastik şişeleri yeniden kullanıma kazandıran kadınlar, el emeği ürünlerini satışa sunarak gelir elde ediyor. Özellikle atık kağıt ve dergilerden hazırlanan pipetlerle örülen sepetler, kooperatifin dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.

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        Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kooperatif üyesi Elif Berberoğlu, "Evlerimizde kullanmadığımız atık kağıtlardan, dergi artıklarını pipet haline getirip arkadaşlarla beraber sepet örme işleri yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yıkanabilir hale gelmesi için vernik sürüyoruz. Hediyelik olarak yaptığımız sepetlerimizi Güney Kadın Kooperatifimizin ürettiği gıda ürünlerinin sunumunda ve satışında kullanıyoruz. Yaptığımız bu çalışmayı tamamen sıfır atık projemiz olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca atık cam ve plastik şişeleri de boyayarak çeşitli süs eşyası olarak tasarlıyoruz. Böylelikle hem doğamız kirlenmiyor hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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