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        Denizli Basket'in önceliği lig

        FIBA Europe Cup G Grubu'nda üst üste 3 yenilgiyle gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Yukatel Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, önceliklerinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak olduğunu belirtip kente kenetlenme çağrısı yaptı. Sakatlıkların kadro planlamasını etkilediğini belirten Aktaş, ligde pazar günü saat 15.30'da evlerinde oynanacak Glint Çayırova Belediyesi maçının önemine dikkat çekti. Avrupa mücadelesinin ardından önceliklerinin lig olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Denizlili basketbolseverlerden destek istedi. Birçok oyuncunun sakatlık problemi yaşadığını ifade eden Aktaş, Prievidza maçında bazı isimleri dinlendirdiklerini, bazılarını ise sınırlı süreyle kullandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Denizli Basket'in önceliği lig

        FIBA Europe Cup G Grubu'nda üst üste 3 yenilgiyle gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Yukatel Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, önceliklerinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak olduğunu belirtip kente kenetlenme çağrısı yaptı. Sakatlıkların kadro planlamasını etkilediğini belirten Aktaş, ligde pazar günü saat 15.30’da evlerinde oynanacak Glint Çayırova Belediyesi maçının önemine dikkat çekti. Avrupa mücadelesinin ardından önceliklerinin lig olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Denizlili basketbolseverlerden destek istedi. Birçok oyuncunun sakatlık problemi yaşadığını ifade eden Aktaş, Prievidza maçında bazı isimleri dinlendirdiklerini, bazılarını ise sınırlı süreyle kullandıklarını söyledi.

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        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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