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        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, babası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, babası yaralandı.

        Metin Bilge (21) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Bilge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası Levent Bilge, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bilge'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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