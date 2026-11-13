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        Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde bayrak değişimi

        Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde (DENİMDER) 2015 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Fatih Işık, yeniden aday olmama kararının ardından görevini Bekir Dağlı'ya devretti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde bayrak değişimi

        Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde (DENİMDER) 2015 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Fatih Işık, yeniden aday olmama kararının ardından görevini Bekir Dağlı'ya devretti.

        Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde (DENİMDER) 11 yıldır başkanlık görevini yürüten Fatih Işık'ın yeniden aday olmama kararıyla yönetimde yeni bir dönem başladı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Bekir Dağlı derneğin yeni başkanı oldu. Seçimin ardından dernek binasında düzenlenen devir teslim töreninde eski ve yeni yönetim bir araya gelirken, hizmetlerin sürekliliği ve dayanışma mesajları öne çıktı.

        2015 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini devreden Fatih Işık, imam hatip camiasına hizmet etmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine ve derneğe destek veren gönüllülere teşekkür eden Işık, başkanlık görevinden ayrılmasının camiayla olan bağını değiştirmeyeceğini vurguladı. Işık, "Unutulmamalıdır ki görevler gelip geçicidir; önemli olan gönül bağı ve hizmet aşkıdır. Bizler de bundan sonra aynı inanç ve samimiyetle camiamızın yanında olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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        "Ben değil, biz diyerek çalışacağız"

        DENİMDER'in yeni Başkanı Bekir Dağlı ise görevi devraldığı törende, Fatih Işık'ın başkanlığı döneminde derneğe kazandırdığı çalışmalar ve hizmetler için teşekkür etti. Geçmiş dönemde oluşan birlik ve beraberlik ortamını koruyarak derneğin faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kendisine duyulan güvenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Dağlı, "Benim için asıl güç, birlik ve beraberliğimizdir. Yeni dönemde de ‘ben’ değil ‘biz’ diyerek derneğimize ve üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız. İmam hatip mezunları ve mensupları olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi bizim için çok önemli" dedi.

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        Dağlı, yönetim kurulu üyelerinin ve dernek gönüllülerinin desteğiyle ortak hedefler doğrultusunda hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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