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        Çivrilli öğretmen çocukları bilimle buluşturuyor

        Denizli'nin Çivril ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni ve yazar Emrah Dal, ilkokul öğrencilerine yönelik kaleme aldığı "Ayaz ile Sancar Macera Dolu Bir Yaz" adlı kitabıyla çocuklara bilim sevgisi, doğa bilinci ve akran nezaketi kazandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Çivrilli öğretmen çocukları bilimle buluşturuyor

        Denizli’nin Çivril ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni ve yazar Emrah Dal, ilkokul öğrencilerine yönelik kaleme aldığı "Ayaz ile Sancar Macera Dolu Bir Yaz" adlı kitabıyla çocuklara bilim sevgisi, doğa bilinci ve akran nezaketi kazandırmayı hedefliyor.

        Çivril İsmail Özcan İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Emrah Dal, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırladığı hikâye kitabıyla okurların karşısına çıktı. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan kitapta bilimsel düşünce, doğa sevgisi, arkadaşlık, yardımlaşma ve akran zorbalığıyla mücadele gibi konular macera dolu bir hikâye üzerinden ele alınıyor. Her bölümün sonunda bulunan karekodlar aracılığıyla öğrenciler, hikâyelere özel hazırlanan şarkılara ulaşabiliyor.

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        Aziz Sancar'dan ilham aldı

        Kitap, dedesini ziyaret etmek üzere yola çıkan Ayaz'ın, burada bilim ve icat meraklısı Sancar ile tanışmasının ardından yaşadığı maceraları konu alıyor. Eserdeki "İcatçı Sancar" karakterine, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan esinlenilerek isim verildi. Bu karakter aracılığıyla çocukların bilim insanlarına ilgi duyması ve araştırma meraklarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Üretim odaklı düşünme, çevre gözlemi, biyomimikri, bilimsel düşünce ve akran nezaketi gibi kavramların çocukların yaş seviyesine uygun bir dille anlatıldığı kitapta, günlük yaşamdan örneklerle öğrenme süreci destekleniyor.

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        Bilim, akadaşlık ve doğa sevgisi

        Kitabın ilk bölümünde karşılaşılan zorluklar karşısında pes etmemenin ve çözüm üretmek için çaba göstermenin önemi vurgulanıyor. İkinci bölümde, akran zorbalığına maruz kalan Buka adlı karakter üzerinden empati, arkadaşlık ve dayanışma konuları işleniyor. Sorunların öfkeyle değil, düşünerek ve iş birliği yaparak çözülebileceği mesajı veriliyor. Üçüncü bölümde ise orman yangınlarına karşı çözüm arayan kahramanların macerası anlatılıyor. Bilimden ve doğadan ilham almanın yanı sıra çevreyi koruma ve birlikte hareket etme bilincine dikkat çekiliyor.

        Kitabın hazırlanmasının ardından Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök'ü makamında ziyaret eden Emrah Dal, eserin içeriği ve hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

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        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök, kitabın öğrencilerin gelişimine katkı sunabilecek değerli bir eğitim materyali olduğunu ifade etti. Gök, öğretmen Emrah Dal'ı çalışmasından dolayı tebrik ederek eğitimcilik ve yazarlık hayatında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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