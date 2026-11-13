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        AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu; "Esnafımızın her zaman yanınızdayız"

        AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kentin ticaret merkezlerinden 1. Ticari Yol ve 2. Ticari Yol esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:46 Güncelleme:
        AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu; "Esnafımızın her zaman yanınızdayız"

        AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kentin ticaret merkezlerinden 1. Ticari Yol ve 2. Ticari Yol esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bölgedeki dükkanları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar ve esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Subaşıoğlu, yerel ekonominin bel kemiği olan esnafın her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

        Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Denizli’mizin ticari hayatına can veren esnafımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 1. ve 2. Ticari Yol esnafımızın sıcak karşılaması bizlere her zaman güç veriyor. AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız; onların taleplerini dinlemeye, sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz."

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        Bölge esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorun ve taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldukları için Başkan Subaşıoğlu ve beraberindeki teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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