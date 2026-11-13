Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcıları ile uyuşturucu organizasyonlarına yönelik kent genelinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 11 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

        REKLAM

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 parça halinde toplam 13 bin 382 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uç maddesi, 2 bin 47 adet sentetik ecza hap, 440 gram skunk, 14 parça halinde toplam 30,2 gram metamfetamin, 2,15 gram kokain, 0,23 gram eroin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüphelide serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Çivrilli öğretmen çocukları bilimle buluşturuyor
        Çivrilli öğretmen çocukları bilimle buluşturuyor
        Denizli'de 7 yaş ve üzeri lisanslı sporculara fizyoterapi desteği
        Denizli'de 7 yaş ve üzeri lisanslı sporculara fizyoterapi desteği
        Işıklı Gölü'nde saz kedisi görüntülendi
        Işıklı Gölü'nde saz kedisi görüntülendi
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde bayrak değişimi
        Denizli İmam Hatip Mezunları Derneğinde bayrak değişimi