Tavas Belediyesi çiftçilere destek için arpa ekimi yaptı

– Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere dağıtılmak üzere arpa ekimi yapılan sahada incelemelerde bulundu.

Tavas Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve yerel üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tavas Belediyesi tarafından Sarıabat Mahallesi'nde bulunan 480 dekarlık üretim alanında arpa ve çörek otu yetiştiriliyor. Belediye mülkiyetindeki boş araziler ile vatandaşlar tarafından kullanım izni verilen alanların üretime kazandırılmasıyla hem tarımsal faaliyetlere katkı sunuluyor hem de çiftçilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Toprakların değerlendirilerek üretime kazandırılmasını hedefleyen Tavas Belediyesi, hasat döneminde elde edilecek arpayı hayvancılıkla uğraşan Tavaslı üreticilere ücretsiz yem desteği olarak dağıtacak.

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Arpa ekimi yapılan sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas Belediyesi olarak, Sarıabat Mahallemizdeki arazilerimizde arpa ekimine başladık. Hasadın ardından elde edeceğimiz arpayı, ilçemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ücretsiz dağıtacağız. Üreticilerimizin yanında olmaya, tarıma ve hayvancılığa destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.