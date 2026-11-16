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        Denizli Büyükşehirden şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere 3.500 TL'lik eğitim

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı "Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım Projesi" kapsamında şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere 3.500 TL eğitim yardımı verilecek. Tek seferlik sağlanacak desteğe müracaatlar başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Denizli Büyükşehirden şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere 3.500 TL'lik eğitim

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı "Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım Projesi" kapsamında şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere 3.500 TL eğitim yardımı verilecek. Tek seferlik sağlanacak desteğe müracaatlar başladı.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kentteki öğrencilerin hayatına dokunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığının yürüttüğü ve toplumun en hassas kesimlerini önceleyen "Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım Projesi" uygulamaya konuldu. Proje çerçevesinde, Denizli il sınırları içerisinde ikamet eden şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yönelik tek seferlik 3.500,00 TL eğitim desteği sağlanacak. Şartları taşıyan öğrenciler ve aileleri, müracaatlarını www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden ya da https://cbs.denizli.bel.tr/sehityetimengelli/ üzerinden online olarak yapabiliyor. Başvurular 31 Aralık 2026’da sona erecek.

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        "Bu şehirde kimseyi arkada bırakmayacağız"

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocukların ve gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu destek bizim için çok ayrı ve özel bir yere sahip. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan evlatlarımıza, yetim, öksüz ve özel ihtiyaçlı yavrularımıza tek seferlik 3.500 TL eğitim desteği sunuyoruz. Ailelerimizin okul ve kırtasiye yükünü hafifletmek, yavrularımızın eğitim yolunu açmak ve ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek için dayanışmamızı büyütecek, bu şehirde kimseyi arkada bırakmayacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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