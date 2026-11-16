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        Denizli'de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

        DENİZL'nin Honaz ilçesinde, otomobilin önünde giden traktörün römorkuna çarptığı kazada traktör sürücüsü Mehmet Yenitürk (48) ile eşi Nurcan Yenitürk (45) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 00:22 Güncelleme:
        Denizli'de otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

        DENİZL'nin Honaz ilçesinde, otomobilin önünde giden traktörün römorkuna çarptığı kazada traktör sürücüsü Mehmet Yenitürk (48) ile eşi Nurcan Yenitürk (45) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Karakurt Mahallesi Denizli-Honaz kara yolunda meydana geldi. Denizli’den Honaz istikametine giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyir eden Mehmet Yenitürk idaresindeki 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör takla atarken, otomobil savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        EŞLERDEN BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, traktör sürücüsünün eşi Nurcan Yenitürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Yenitürk ile römorkta bulunan 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan traktör sürücüsü Mehmet Yenitürk, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 2’ye çıkarken, hastanelere kaldırılan 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Nurcan Yenitürk’ün cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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