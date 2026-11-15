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        Yukatel Denizli Basket - Glint Çayırova Belediyesi: 101-98

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Yukatel Denizli Basket - Glint Çayırova Belediyesi: 101-98

        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız

        YUKATEL DENİZLİ BASKET: Ivey 15, Pecarski 3, Bialey Jr. 24, Meeks 25, Mahir Ağva 11, Mustafa

        Yılmaz, Erten Gazi 6, Egemen Güven, Brewer 2, Miles 15

        GLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ: Canberk Kuş 11, Enes Berkay Taşkıran 10, Erdi Gülaslan, White Jr. 7,

        Simmons 12, Crafword 17, Kartal Özmızrak, Sokolowski 17, Brooks, Sulaimon 24

        1’İNCİ PERİYOT: 26-28

        İLK YARI: 42-47

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-66

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Çayırova Belediyespor'u konuk eden Yukatel Denizli Basket uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ilk çeyreğini konuk Çayırova 28-26 önde tamamladı. İkinci periyodun 9.37'nci dakikasında Glint Çayırova Belediyesi oyuncusu Brooks rakip oyuncusu Egemen Güven’e yaptığı hareketten dolayı maçtan diskalifiye edildi. İkinci çeyrekte de etkili olan Çayırova Belediyespor devreye 47-42 üstün girdi. Üçüncü periyotta toparlanan Denizli Basket 69-66 öne geçti. Son periyot ise nefes kesti, müsabakanın normal süresi 89-89 berabere sonuçlandı. Uzatma dakikasında rakibine üstünlük kuran Denizli Basket, salondan 3 sayı farkla, 101-98 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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