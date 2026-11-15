Yukatel Denizli Basket - Glint Çayırova Belediyesi: 101-98
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız
YUKATEL DENİZLİ BASKET: Ivey 15, Pecarski 3, Bialey Jr. 24, Meeks 25, Mahir Ağva 11, Mustafa
Yılmaz, Erten Gazi 6, Egemen Güven, Brewer 2, Miles 15
GLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ: Canberk Kuş 11, Enes Berkay Taşkıran 10, Erdi Gülaslan, White Jr. 7,
Simmons 12, Crafword 17, Kartal Özmızrak, Sokolowski 17, Brooks, Sulaimon 24
1’İNCİ PERİYOT: 26-28
İLK YARI: 42-47
3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-66
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Çayırova Belediyespor'u konuk eden Yukatel Denizli Basket uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ilk çeyreğini konuk Çayırova 28-26 önde tamamladı. İkinci periyodun 9.37'nci dakikasında Glint Çayırova Belediyesi oyuncusu Brooks rakip oyuncusu Egemen Güven’e yaptığı hareketten dolayı maçtan diskalifiye edildi. İkinci çeyrekte de etkili olan Çayırova Belediyespor devreye 47-42 üstün girdi. Üçüncü periyotta toparlanan Denizli Basket 69-66 öne geçti. Son periyot ise nefes kesti, müsabakanın normal süresi 89-89 berabere sonuçlandı. Uzatma dakikasında rakibine üstünlük kuran Denizli Basket, salondan 3 sayı farkla, 101-98 galip ayrıldı.
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