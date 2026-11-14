Emekli Evim'de ulu çınarlara diyabet eğitimi verildi

Toplum sağlığını korumaya ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Emekli Evim’de diyabet eğitimi verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaşlı bireylerin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yürüttüğü koruyucu sağlık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce MESKA Sosyal Tesisleri’nde bulunan Emekli Evim’de "Hipertansiyon Farkındalığı ve Doğru Tansiyon Ölçümü" eğitimi düzenleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, eğitim çalışmalarına diyabet ile devam etti. Bu kapsamda, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel Emekli Evim’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik "Yaşlılarda Diyabet Farkındalığı Eğitim" programı düzenlendi. Sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde katılımcılara; diyabetin ne olduğu, günlük yaşamda kan şekeri takibinin önemi ve doğru kan şekeri ölçümünün nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgiler aktarıldı.

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Kan şekeri ölçümleri yapıldı

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde vatandaşlara kan şekeri ölçüm cihazının doğru kullanımı anlatılarak, kendi ölçümlerini evde tek başlarına nasıl yapabilecekleri gösterildi. Etkinlik sonunda katılımcıların kan şekeri ölçümleri yapılarak mevcut değerleri hakkında bilgi verildi. Düzenli takibin önemine dikkat çekilen eğitimle; yaşlı bireylerin diyabet konusunda bilinçlenmesi, kendi sağlıklarını takip edebilme becerilerinin geliştirilmesi ve muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedeflendi.