Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Emekli Evim'de ulu çınarlara diyabet eğitimi verildi

        Emekli Evim'de ulu çınarlara diyabet eğitimi verildi

        Toplum sağlığını korumaya ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Emekli Evim'de diyabet eğitimi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Emekli Evim'de ulu çınarlara diyabet eğitimi verildi

        Toplum sağlığını korumaya ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Emekli Evim’de diyabet eğitimi verdi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaşlı bireylerin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yürüttüğü koruyucu sağlık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce MESKA Sosyal Tesisleri’nde bulunan Emekli Evim’de "Hipertansiyon Farkındalığı ve Doğru Tansiyon Ölçümü" eğitimi düzenleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, eğitim çalışmalarına diyabet ile devam etti. Bu kapsamda, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel Emekli Evim’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik "Yaşlılarda Diyabet Farkındalığı Eğitim" programı düzenlendi. Sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde katılımcılara; diyabetin ne olduğu, günlük yaşamda kan şekeri takibinin önemi ve doğru kan şekeri ölçümünün nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgiler aktarıldı.

        REKLAM

        Kan şekeri ölçümleri yapıldı

        Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde vatandaşlara kan şekeri ölçüm cihazının doğru kullanımı anlatılarak, kendi ölçümlerini evde tek başlarına nasıl yapabilecekleri gösterildi. Etkinlik sonunda katılımcıların kan şekeri ölçümleri yapılarak mevcut değerleri hakkında bilgi verildi. Düzenli takibin önemine dikkat çekilen eğitimle; yaşlı bireylerin diyabet konusunda bilinçlenmesi, kendi sağlıklarını takip edebilme becerilerinin geliştirilmesi ve muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Çivril'de palet yüklü tır şarampole devrildi
        Çivril'de palet yüklü tır şarampole devrildi
        Emriye Teyze azmi sayesinde 65 yaşında ehliyet sahibi oldu
        Emriye Teyze azmi sayesinde 65 yaşında ehliyet sahibi oldu
        Nazlı Şeşen'in adı Honaz'daki mahallesinde yaşatılacak
        Nazlı Şeşen'in adı Honaz'daki mahallesinde yaşatılacak
        Denizli Basket ligde çıkış arıyor
        Denizli Basket ligde çıkış arıyor
        Başkan Hakan; "Çal'ımızın geleceğine yatırım yapıyoruz"
        Başkan Hakan; "Çal'ımızın geleceğine yatırım yapıyoruz"
        Denizli'de hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada ölen sürücünün babası...
        Denizli'de hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada ölen sürücünün babası...