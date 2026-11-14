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        Çivril'de palet yüklü tır şarampole devrildi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında palet yüklü tır şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan paletler çevreye savrulurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Çivril'de palet yüklü tır şarampole devrildi

        Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında palet yüklü tır şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan paletler çevreye savrulurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, ÇivrilDenizli karayolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.E. yönetimindeki 64 ABY 769 plakalı palet yüklü tır, Çivril’den Denizli yönüne seyir halindeyken kavşaktaki virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırda yüklü bulunan çok sayıda palet çevreye dağıldı. Paletlerin bir kısmı şarampole savrulurken, kaza yerinde maddi hasar meydana geldi.

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        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. tır sürücüsü U.E.’nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen tırın kaldırılması ve çevreye savrulan paletlerin toplanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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