Başkan Hakan; "Çal'ımızın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 151,8 milyon TL'lik yatırımla hizmete sunulan Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisini inceleyen Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Daha yaşanabilir, daha temiz ve güçlü bir Çal için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilerek 151 milyon 888 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Çal ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Akkent, Hançalar, Alfaklar, Selcen mahallelerine ait atıksuların kolektör ve terfi hatları ile toplanarak arıtma tesisi bünyesinde arıtılması amacıyla inşa edildi. Günlük 2 bin 143 metreküp atıksuyu arıtma kapasitesine sahip olan ve ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatılan tesiste toplanan atıksular, titiz bir arıtma sürecinden geçiriliyor. Arıtılan sular, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde deşarj ediliyor.

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19 km'lik kolektör ve terfi hattı ile kesintisiz altyapı

DESKİ Genel Müdürlüğü, arıtma tesisinin yanı sıra atıksuların güvenle toplanarak tesise ulaştırılması için büyük bir altyapı ağını da tamamladı. Yapım ihalesi DSİ tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 19 bin 60 metre uzunluğunda kolektör ve terfi hattı imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 11 bin 561 metre cazibeli kolektör hattı, 7 bin 499 metre basınçlı terfi hattı döşendi. Ayrıca, atıksuların iletimini sağlamak amacıyla 4 adet paket terfi istasyonu kuruldu.

"Çal'ımızın geleceğine önemli bir yatırım"

DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli ile birlikte tesiste incelemelerde bulunan Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Denizli Büyükşehir Belediyemiz, DESKİ Genel Müdürlüğü ve Çal Belediyemizin iş birliğiyle tamamlanan Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, 151,8 milyon TL yatırım bedeliyle hizmete sunuldu. İlçemizin altyapısına uzun yıllar katkı sağlayacak bu önemli yatırımın Çal'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. İlçemizin uzun vadeli çevre ve altyapı sorununu kökten çözen, başta Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve DESKİ Genel Müdürlüğümüz olmak üzere bu yatırımda emeği geçen herkese Çal halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu değerli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan tüm çalışanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Daha yaşanabilir, daha temiz ve güçlü bir Çal için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.