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        Ara tatil nedeniyle Denizli'de otobüs sefer saatlerinde düzenlendi

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., okulların ara tatil dönemine girmesi nedeniyle otobüs sefer saatlerinde geçici düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Ara tatil nedeniyle Denizli'de otobüs sefer saatlerinde düzenlendi

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., okulların ara tatil dönemine girmesi nedeniyle otobüs sefer saatlerinde geçici düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

        Denizli genelinde toplu taşıma kullanan vatandaşları ve öğrencileri yakından ilgilendiren duyuruya göre, ara tatil kapsamında 1620 Kasım 2026 tarihleri arasında otobüs sefer saatlerinde güncellemeye gidildi. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşım planlamasının daha verimli yapılması amacıyla geçici bir tarife hazırlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yolcuların güncel sefer saatlerini ve detaylı hareket tarifelerini kurumun resmi web portalı olan ulasim.denizli.bel.tr adresinden takip edebileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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