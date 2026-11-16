Çameli'de yaban domuzlarına karşı 100 avcıyla mücadele

Denizli'nin Çameli ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı yürütülen mücadele, farklı illerden gelen avcıların katılımıyla sürüyor. Çameli Avcılar Kulübü Başkanı Murat Genç, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, resmî izinlerle her Salı düzenlenen sürek avlarına 70 ila 100 avcının katıldığını belirterek, ilçedeki yaban domuzu sayısında ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde çiftçilerin yıl boyunca emek verdiği tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı geniş katılımlı bir mücadele yürütülüyor. Çameli Avcılar Kulübü öncülüğünde, gerekli resmî izinler alınarak düzenlenen sürek avları, yalnızca ilçedeki avcıları değil, Denizli merkezden, çevre ilçelerden ve farklı illerden gelen gönüllü avcıları da bir araya getiriyor. Her hafta Salı günü yapılan organizasyonlarda, tarımsal üretimin korunması ve yaban domuzu popülasyonunun kontrol altında tutulması hedefleniyor. Çameli Avcılar Kulübü Başkanı Murat Genç, sürek avlarının gelişigüzel değil, özellikle tarım arazilerinde zarar yaşanan mahallelerden gelen talepler üzerine planlandığını belirtti. Çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin önüne geçebilmek için kulüp olarak sorumluluk üstlendiklerini anlatan Genç, bütün organizasyonların ilgili kurumlardan alınan resmî izinler çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. Yaban domuzlarının özellikle ekili alanlarda oluşturduğu zararın üreticiler açısından önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Genç, mahalle sakinlerinin çağrılarına karşılık vererek mücadeleyi ihtiyaç duyulan bölgelerde yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

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Denizli dışından bile geliyorlar

Çameli'deki sürek avlarının dikkat çeken yönlerinden biri de farklı bölgelerden sağlanan geniş katılım oldu. Denizli merkez ve ilçelerinin yanı sıra başka illerden de avcıların organizasyonlara katıldığını anlatan Murat Genç, avlara ortalama 70 ila 100 profesyonel avcının iştirak ettiğini söyledi. Bu ölçekteki organizasyonlarda güvenliğin öncelikli konu olduğuna işaret eden Genç, katılımcıların belirlenen kurallara uygun hareket ettiğini, av süresince gerekli güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulandığını dile getirdi. Yaban hayatının doğal döngüsünü de dikkate aldıklarını belirten Çameli Avcılar Kulübü Başkanı Murat Genç, yaban domuzlarının üreme dönemlerinde sürek avlarına ara verdiklerini söyledi. Genç, üreme dönemi dışında ise gerekli izinler ve belirlenen program doğrultusunda faaliyetlerin sürdüğünü ifade ederek, mücadelenin planlı bir şekilde yürütülmesine önem verdiklerini vurguladı.

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Çameli'de yaban domuzu sayısı azaldı mı?

Yürütülen çalışmaların sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Genç, düzenli sürek avlarının ardından Çameli genelindeki yaban domuzu sayısında ciddi bir azalma gözlemlediklerini söyledi. Genç'in değerlendirmesine göre, mahallelerden gelen talepler doğrultusunda sürdürülen çalışmalar, tarım alanlarına zarar veren yaban domuzlarıyla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Ancak ilçedeki popülasyon değişimine ilişkin sayısal bir veri paylaşılmadı.

Çameli Avcılar Kulübü'nün her hafta Salı günü düzenlediği resmî sürek avlarının başka avcı dernekleri açısından da örnek oluşturduğunu belirten Genç, organizasyonların disiplinli yürütülmesi ve avcılar arasındaki dayanışmanın bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti. Farklı şehirlerden gelen avcıların ortak bir amaç etrafında buluşmasının önemine değinen Genç, önümüzdeki dönemde de yoğun katılımla sürek avlarını sürdüreceklerini söyledi.