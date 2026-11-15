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        Denizli'de kargo aracı traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Denizli'de kargo aracı traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

        Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Honaz ilçesi KarakurtKarateke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kargo aracı şarampole uçtu. Kazada traktörün römorkunda bulunan 5 kişi yola savrulurken, kargo aracının sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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