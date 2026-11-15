Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli Büyükşehirin kültür hamlesiyle turizm ilçelere yayılıyor Termal turizmden tarih ve lezzet rotasına

        Denizli Büyükşehirin kültür hamlesiyle turizm ilçelere yayılıyor Termal turizmden tarih ve lezzet rotasına

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin termal turizm merkezi Karahayıt'ta konaklayan yerli ve yabancı turistleri Buldan'ın köklü tarihi, el sanatları ve gastronomi mirasıyla buluşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Denizli Büyükşehirin kültür hamlesiyle turizm ilçelere yayılıyor Termal turizmden tarih ve lezzet rotasına

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin termal turizm merkezi Karahayıt'ta konaklayan yerli ve yabancı turistleri Buldan'ın köklü tarihi, el sanatları ve gastronomi mirasıyla buluşturuyor.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Turizm Otelcileri Derneği (DENTUROD) iş birliğinde hayata geçirilen "Buldan Kültür Gezileri", ziyaretçilere kentin farklı yüzlerini keşfetme imkânı sunarken yerel esnafa da doğrudan ekonomik katkı sağlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında, DENTUROD üyesi otellerde konaklayan misafirler, konaklama bölgelerinin dışına çıkarılarak Denizli'nin kültürel zenginliklerini yakından tanıyor.

        REKLAM

        İlk durak binlerce yıllık tarih Tripolis

        Kültür rotasının başlangıç noktasını, Denizli'nin en önemli arkeolojik miraslarından biri olan Tripolis Antik Kenti oluşturdu. Alanında uzman rehberler eşliğinde antik kenti gezen turistler, bölgenin binlerce yıllık tarihi ve arkeolojik geçmişi hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

        Dokuma tezgahlarından tarihi sokaklara

        Tripolis'in ardından Buldan'ın tarihi dokusunu yansıtan sokaklarına geçen kafile, Buldan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Buldan El Sanatları ve Kültür Merkezi'ni (BELKÜM) ziyaret etti. Dünyaca ünlü geleneksel Buldan bezinin dokuma aşamalarını tezgâh başında izleyen konuklar, ilçenin asırlık el sanatı geleneğine tanıklık etti.

        REKLAM

        Coğrafi işaretli lezzet ve esnaf ziyareti

        Programın devamında Buldan çarşısını gezen misafirler, yerel esnafla bir araya gelerek el emeği yöresel ürünlerden alışveriş yaptı. Gezinin finalinde ise taş fırınlarda, meşe odunu ateşinde geleneksel yöntemlerle pişirilen coğrafi işaretli Buldan simidi ikram edildi. İlçeye özgü bu lezzeti tadan ziyaretçiler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Denizli Büyükşehir Belediyesi ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak turizm hareketliliğini tüm ilçelere yaymayı, turistlerin şehirdeki konaklama sürelerini artırmayı ve yerel ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen projelerine aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Denizli'deusta ozanlara vefa konseri "Ozanların Dilinden" dökülen ezgiler a...
        Denizli'deusta ozanlara vefa konseri "Ozanların Dilinden" dökülen ezgiler a...
        Yukatel Denizli Basket - Glint Çayırova Belediyesi: 101-98
        Yukatel Denizli Basket - Glint Çayırova Belediyesi: 101-98
        Güneyli kadınlar imece usulüyle ürettikleri 65 çeşit doğal ürünü Türkiye'ye...
        Güneyli kadınlar imece usulüyle ürettikleri 65 çeşit doğal ürünü Türkiye'ye...
        Işıklı'da aileler sabah namazında buluştu
        Işıklı'da aileler sabah namazında buluştu
        Denizli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama araba çaptı
        Denizli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama araba çaptı
        Çameli'nin iklim vizyonu COP31 Uluslararası Platformda tanıtıldı
        Çameli'nin iklim vizyonu COP31 Uluslararası Platformda tanıtıldı