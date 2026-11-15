Denizli Büyükşehirin kültür hamlesiyle turizm ilçelere yayılıyor Termal turizmden tarih ve lezzet rotasına

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin termal turizm merkezi Karahayıt'ta konaklayan yerli ve yabancı turistleri Buldan'ın köklü tarihi, el sanatları ve gastronomi mirasıyla buluşturuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Turizm Otelcileri Derneği (DENTUROD) iş birliğinde hayata geçirilen "Buldan Kültür Gezileri", ziyaretçilere kentin farklı yüzlerini keşfetme imkânı sunarken yerel esnafa da doğrudan ekonomik katkı sağlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında, DENTUROD üyesi otellerde konaklayan misafirler, konaklama bölgelerinin dışına çıkarılarak Denizli'nin kültürel zenginliklerini yakından tanıyor.

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İlk durak binlerce yıllık tarih Tripolis

Kültür rotasının başlangıç noktasını, Denizli'nin en önemli arkeolojik miraslarından biri olan Tripolis Antik Kenti oluşturdu. Alanında uzman rehberler eşliğinde antik kenti gezen turistler, bölgenin binlerce yıllık tarihi ve arkeolojik geçmişi hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Dokuma tezgahlarından tarihi sokaklara

Tripolis'in ardından Buldan'ın tarihi dokusunu yansıtan sokaklarına geçen kafile, Buldan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Buldan El Sanatları ve Kültür Merkezi'ni (BELKÜM) ziyaret etti. Dünyaca ünlü geleneksel Buldan bezinin dokuma aşamalarını tezgâh başında izleyen konuklar, ilçenin asırlık el sanatı geleneğine tanıklık etti.

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Coğrafi işaretli lezzet ve esnaf ziyareti

Programın devamında Buldan çarşısını gezen misafirler, yerel esnafla bir araya gelerek el emeği yöresel ürünlerden alışveriş yaptı. Gezinin finalinde ise taş fırınlarda, meşe odunu ateşinde geleneksel yöntemlerle pişirilen coğrafi işaretli Buldan simidi ikram edildi. İlçeye özgü bu lezzeti tadan ziyaretçiler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Denizli Büyükşehir Belediyesi ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak turizm hareketliliğini tüm ilçelere yaymayı, turistlerin şehirdeki konaklama sürelerini artırmayı ve yerel ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen projelerine aralıksız devam ediyor.