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        Güneyli kadınlar imece usulüyle ürettikleri 65 çeşit doğal ürünü Türkiye'ye sunuluyor

        Denizli'nin Güney ilçesinde 2024 yılında kurulan Güney Kadın Kooperatifi, bugün 12 üyesiyle imece usulü üretim yaparak kısa sürede 65 çeşit doğal ürüne ulaştı. Yörede yetişen ürünleri kadın emeğiyle işleyerek katma değer kazandıran kooperatif, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal hayatta daha aktif rol almasına öncülük ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Güneyli kadınlar imece usulüyle ürettikleri 65 çeşit doğal ürünü Türkiye'ye sunuluyor

        Denizli'nin Güney ilçesinde 2024 yılında kurulan Güney Kadın Kooperatifi, bugün 12 üyesiyle imece usulü üretim yaparak kısa sürede 65 çeşit doğal ürüne ulaştı. Yörede yetişen ürünleri kadın emeğiyle işleyerek katma değer kazandıran kooperatif, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal hayatta daha aktif rol almasına öncülük ediyor.

        Denizli'nin Güney ilçesinde kadınların üretime katılımını artırmak ve yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan Güney Kadın Kooperatifi, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 2024 yılında kurulan ve bugün 12 üyesi bulunan kooperatif, imece usulüyle gerçekleştirdiği üretim faaliyetleri kapsamında Güney'in bereketli topraklarında yetişen ve işlenen kekik, sumak, kantaron yağı, nar ekşisi, koruk ekşisi, baklava, reçel gibi 65 çeşit doğal ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyor.

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        Sadece ekonomik üretim yapmayan kooperatif kadınlara yönelik yoga, plates gibi çeşitli spor kursları ve atık kağıtlardan ve geri dönüşüm ürünlerinden sepet yapma kursu, cam şişeleri boyayarak çeşitli objeler elde etme gibi el sanatları kursları da sağlanıyor.

        Güney Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Ereşmeli, yıllardır hayalini kurduğu kooperatifin bugün geldiği noktadan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızla çalışmalara başladıklarını belirten Ereşmeli, bugün 65 çeşit ürünün tanıtımını ve satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ereşmeli, " Güney Kadın Kooperatifinin iki yıl önce kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızla çalışmalara başladık. Bölgemizde yetişen doğal gıda ürünlerinden neler elde edebiliriz düşüncesiyle kadın üyelerimizle birlikte hareket ettik. Geldiğimiz noktada 65 adet tamamen Güney ilçemizde yetişen organik gıda ürünlerini hazırlayarak tanıtım ve satışını gerçekleştiriyoruz. Emin adımlarla ilerliyoruz. Bizden ürün alan herkesi müşteri olarak değil, ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Ailemizin ve çocuklarımızın nasıl yiyeceklerine özen gösteriyorsak, hazırladığımız ürünlere de aynı özeni gösteriyoruz. 65 doğal ürünümüzü üretirken Güneyli kadınlarımızın sosyalleşmesini ve kendilerini geliştirme imkanını sağlıyoruz. Güney Kadın Kooperatifi olarak onlara artılar veren bir kooperatif olma imkanıda sağlıyoruz. Bu anlamda da kadınlarımıza yoga, plates ve çeşitli el becerileri ile atık kağıtlardan ve geri dönüşüm ürünlerinden sepet yapma kursu, cam şişeleri boyayarak çeşitli objeler elde etme çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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