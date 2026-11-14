2. Denizli Opera ve Bale Günlerinde "Carmen" operası sahneleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mayıs ayından bu yana büyük bir ilgiyle süren 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, sezonuna damgasını vuracak dev bir yapımla final yapmaya hazırlanıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği dört perdelik "Carmen" operası, 2021 Kasım 2026 tarihlerinde iki farklı temsil ile Özay Gönlüm Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Kenti, kültür ve sanatın Ege’deki buluşma noktası haline getirme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, sanatseverleri dünya standartlarında yapımlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Mayıs ayında "Troya" ile başlayan; yaz aylarında "Zorba", "Kuğu Gölü" ve "Gangster" gibi birbirinden değerli yapımların sanatseverlerin beğenisine sunulduğu 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, bu kez opera sanatının en büyük klasiğiyle unutulmaz bir sezon finaline imza atıyor.

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Tutkunun ve özgürlüğün şaheseri Denizli’ye taşınıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan Georges Bizet’nin ölümsüz eseri "Carmen", izleyicileri 19. yüzyılın İspanya’sına, tütün işçisi çingene kız Carmen’in özgürlüğüne düşkün, tutkulu ve trajik hikayesine doğru nostaljik ve büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Dünya opera repertuarının en çok sahnelenen ve en bilinen figürlerinden biri olan Carmen’in hikayesi, aşkın ve kısmetin evrensel çatışmasını gözler önüne seriyor. Müziğin, dramın ve sahne sanatlarının muazzam bir uyumla harmanlandığı bu özel prodüksiyon, izleyicilere soluksuz izlenecek görsel bir şölen vadediyor.

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4 perdelik prodüksiyon ve zengin müzikal altyapı

Dört perde olarak sahnelenecek ve toplam 210 dakika sürecek olan opera, zengin müzikal altyapısı ve kadrosuyla dikkat çekiyor. Eserin ruhunu oluşturan unutulmaz aryalar, İspanyol ezgileri ve coşkulu koro sahneleri, sahnede adeta bir zaman tüneli etkisi oluşturarak izleyicileri büyüleyecek.

Ücretsiz biletler ebilet.denizli.bel.tr adresinde

Carmen Operası, 2021 Kasım 2026 tarihlerinde Cuma ve Cumartesi günleri iki gün boyunca saat 20.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Tüm sanatseverlerin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik için biletler 16 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren ebilet.denizli.bel.tr adresinden online olarak temin edilebilecek.