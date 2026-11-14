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        Emriye Teyze azmi sayesinde 65 yaşında ehliyet sahibi oldu

        Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Emriye Günel, eşinin "Bu yaştan sonra ehliyet alamazsın" sözlerine rağmen hayalinden vazgeçmedi. Eşinden habersiz sürücü kursuna kaydolan iki çocuk ve iki torun sahibi Günel, 3 kez başarısız olduğu direksiyon sınavını dördüncü denemesinde kazanarak büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Emriye Teyze azmi sayesinde 65 yaşında ehliyet sahibi oldu

        Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Emriye Günel, eşinin "Bu yaştan sonra ehliyet alamazsın" sözlerine rağmen hayalinden vazgeçmedi. Eşinden habersiz sürücü kursuna kaydolan iki çocuk ve iki torun sahibi Günel, 3 kez başarısız olduğu direksiyon sınavını dördüncü denemesinde kazanarak büyük sevinç yaşadı.

        Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Emriye Günel, ilerleyen yaşına rağmen ehliyet alma kararlılığıyla dikkat çeken bir başarı hikâyesine imza attı. Eşi Kemal Günel'in yaşını gerekçe göstererek ehliyet almasının zor olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen Günel, kararından geri adım atmadı. İki çocuk ve iki torun sahibi Emriye Günel, eşine haber vermeden sürücü kursuna kayıt yaptırarak eğitimlere başladı. Emriye Günel'in ehliyet alma isteğine eşi Kemal Günel, "Yaşın ilerledi, sınavları kazanıp ehliyet alamazsın. Ne gerek var?" sözleriyle karşı çıktı. Ancak bu yaklaşım Günel'in isteğini azaltmak yerine kararlılığını artırdı. Sürücü kursuna kaydını yaptıran Günel, teorik derslere düzenli olarak katıldı. Direksiyon eğitimlerinde ise eğitmenleri eşliğinde belirlenen parkurda araç kullanarak sınava hazırlandı.

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        Ehliyet yolculuğu Emriye Günel için kolay olmadı. Girdiği ilk üç direksiyon sınavında başarılı olamayan Günel, yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen pes etmedi. Her başarısızlığın ardından yeniden çalışarak eksiklerini gidermeye odaklandı. Dördüncü sınavına da aynı kararlılıkla giren 65 yaşındaki Günel, bu kez direksiyon sınavını başarıyla tamamladı. Sonucun açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Günel'in ilk işi, kendisine ehliyet alamayacağını söyleyen eşi Kemal Günel'i telefonla aramak oldu.

        Ehliyet sahibi olmak için inat ettiğini belirten Emriye Günel, 3 başarısız denemeye rağmen eğitimlerini sürdürerek dördüncü sınavında başarıya ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Ehliyet almak isteyen ancak yaşından dolayı tereddüt yaşayan kişilere de cesaret veren Günel, dört kez sınava girerek verdiği mücadelesiyle Çameli'nde azmin ve kararlılığın örneği oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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