Isaiah Miles yeniden Denizli Basket'te

Y. Denizli Basket, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tanıdık bir ismi yeniden renklerine bağladı. Yeşilsiyahlı ekip, Amerikalı uzun forvet Isaiah Miles’ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizli’de forma giyen tecrübeli basketbolcu, yeniden yeşilsiyahlı formayla mücadele edecek.

2.03 santimetre boyundaki Miles, özellikle dış şut tehdidi, hücum çeşitliliği ve fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor. Hem pota altında hem de üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olabilen Amerikalı oyuncu, uzun forvet pozisyonunda takıma önemli bir alternatif sunacak. Isaiah Miles, 20252026 sezonunda Yukatel Denizli Basket formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 20 karşılaşmada görev aldı. Maç başına 11,3 sayı ve 4,1 ribaund ortalamalarıyla oynayan Miles, 1,1 asist üretti. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisindeki yüzde 45,5’lik isabet oranıyla öne çıkan Amerikalı basketbolcu, Denizli ekibinin hücum gücüne önemli katkı sağladı. 36 dakika başına 15,3 sayı üreten Miles, skorer kimliğiyle dikkat çekti.

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Fransa ve İtalya Deneyiminin Ardından Denizli’ye Döndü

20252026 sezonuna Fransa’nın Cholet Basket takımında başlayan Miles, sezon içerisinde Yukatel Denizli Basket’e transfer olmuştu. Amerikalı oyuncu, 20262027 sezonunda ise İtalya’nın Pallacanestro Cant takımında forma giydi. İtalya deneyiminin ardından yeniden Denizli’ye dönen Miles, yeşilsiyahlı ekibin yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Dış şutlardaki etkinliği ve lig tecrübesiyle dikkat çeken Amerikalı oyuncunun, Y. Denizli Basket’in yeni sezondaki hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.