Çocuk beyin cerrahisi, yetişkin beyin cerrahisinden çok farklı bir uzmanlık gerektiriyor

Denizli Özel Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bayram Çırak, çocuk beyin cerrahisinin yetişkin beyin cerrahisinden farklı bir uzmanlık alanı olduğuna dikkat çekerek, çocukların gelişmekte olan beyin ve sinir sistemlerinin tedavi sürecinde özel bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi. Çocuklarda nöroplastisite kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Dr. Çırak, erken ve doğru müdahalenin önemini vurguladı.

Beyin ve sinir cerrahisi, kendi içerisinde beyin tümörleri, omurga hastalıkları, boyun ve bel fıtıkları ile çocukluk çağı hastalıkları gibi birçok farklı uzmanlık alanını barındırıyor. Bu alanlardan biri olan çocuk beyin cerrahisi ise yetişkinlerden farklı gelişim özelliklerine sahip çocukların beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde özel bilgi ve deneyim gerektiriyor.

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Denizli Özel Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bayram Çırak, çocuk beyin cerrahisinin kapsamı ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocuklarda beyin ve sinir sisteminin gelişiminin devam ettiğini belirten Dr. Çırak, bu nedenle tedavi süreçlerinin yetişkinlerden farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Çocukların sinir sistemi gelişmekte olan bir fidan gibi"

Çocukların beyin ve sinir sistemini gelişmekte olan bir fidana benzeten Prof. Dr. Çırak, "Beyin cerrahisinin birçok alt dalı var. Onkolojik beyin cerrahisi beyin tümörleriyle, spinal cerrahi omurga, boyun ve bel fıtığı gibi hastalıklarla ilgileniyor. Bir de pediatrik, yani çocuk beyin cerrahisi alanımız var. Bu alan, çocuklarda beyin cerrahisi tedavisi gerektiren hastalıklarla ilgileniyor. Çocuk beyin cerrahisi oldukça geniş bir alan. Yetişkinlerde beyin cerrahisinin ilgilendiği hastalıkların hemen hemen tamamının çocuklardaki karşılıkları da bu alanın kapsamına giriyor. Ancak çocuklardaki hastalıklar ve tedavi süreçleri yetişkinlerden çok farklı. Çünkü çocukların beyin ve sinir sistemi, gelişmekte olan bir fidan gibi. Nasıl ağaçlar büyüdükçe şekilleniyor, dallanıyor ve gelişiyorsa çocukların sinir sistemi de sürekli değişim ve gelişim gösteriyor" dedi.

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"Çocuklarda nöroplastisite kapasitesi çok yüksek"

Çocukların merkezi sinir sisteminin uyum sağlama ve kendini yeniden düzenleme kapasitesinin yetişkinlere göre daha yüksek olduğuna dikkat çeken Dr. Çırak, bu durumun nöroplastisite olarak adlandırıldığını söyledi. Nöroplastisitenin çocuk beyin cerrahisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çırak, "Yetişkinlerde beynin bir bölümüne müdahale edildiğinde ciddi nörolojik hasarlar ortaya çıkabilirken çocuklarda bazı durumlarda beynin diğer bölümleri zaman içerisinde farklı fonksiyonları üstlenebiliyor. Özellikle bazı epilepsi hastalarında uygulanan hemisferektomi ameliyatları bunun önemli örneklerinden biri. Bu durum, çocukların merkezi sinir sisteminin adaptasyon kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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"Çocuklar küçük yetişkinler olarak değerlendirilmemeli"

Çocuk beyin cerrahisinin özel eğitim ve deneyim gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Çırak, tedavilerin çocuğun gelişimini destekleyecek şekilde planlanması gerektiğini ifade etti. Çırak, "Çocuklarda beyin cerrahisi tedavisi gerektiren hastalıklarda yalnızca mevcut hastalığa odaklanmak yeterli değil. Çocuğun beyin ve sinir sisteminin gelişimini de dikkate almak gerekiyor. Tedaviyi, bu gelişimin önünü kesmeden, mümkün olduğunca koruyucu ve destekleyici şekilde planlamalıyız. Bu nedenle çocuklar küçük yetişkinler gibi değerlendirilmemeli. Pediatrik beyin cerrahisi, kendine özgü bilgi ve deneyim gerektiren bir uzmanlık alanı" ifadelerini kullandı.

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"Bölgemizde çocuk beyin cerrahisi hizmeti sunan sayılı kliniklerden biriyiz"

Denizli’de ve bölgede çocuk beyin cerrahisi alanında özel eğitim almış hekim sayısının sınırlı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bayram Çırak, bu durumun çocuk hastaların tanı, tedavi ve takip süreçleri açısından önemli bir ihtiyaç oluşturduğunu belirtti.

Kendisinin de bu alanda deneyim kazanmak amacıyla Amerika’da uzun süre eğitim aldığını aktaran Dr. Çırak, eğitim sürecinin önemli bir bölümünü çocuk beyin cerrahisine ayırdığını söyledi. Çırak, "Amerika’daki eğitim sürecimin neredeyse yarısı çocuk beyin cerrahisi üzerine geçti. Dünyanın gelişmiş merkezlerinde uygulanan cerrahi yöntemleri ve tedavi yaklaşımlarını öğrenme fırsatım oldu. Amacım, oradaki merkezlerde hangi tedaviler uygulanıyorsa ülkemizde de aynı imkânları sunabilecek bilgi ve donanıma sahip olmaktı. Bugün bu bilgi ve deneyimle memleketimizde hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

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"Tanıdan tedaviye multidisipliner yaklaşım"

Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde çocuk beyin cerrahisi alanında kapsamlı hizmet sunmaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Çırak, tanı ve tedavi süreçlerinin farklı branşların iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti. Çırak, "Hastanemizde yetişkin beyin cerrahisinin yanında çocuk Nörolojisiyle ilgili de kapsamlı hizmet sunabiliyoruz. Teşhis aşamasından tedaviye kadar bütün süreci değerlendiriyoruz. Pediatrik nöroloji ve çocuk sağlığı başta olmak üzere ilgili branşlardaki meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın ihtiyaç duydukları özel beyin cerrahisi hizmetlerine kendi bölgelerinde ulaşabilmelerini sağlamak" şeklinde konuştu.