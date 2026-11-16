'Sivil polisim' yalanıyla yaşlı kadının altınlarını aldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kendisini sivil polis olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandırıp altınlarını alan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, hafta sonu ikindi saatlerinde Çivril'in Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. isimli yaşlı kadın, telefonla arayarak kendisini sivil polis olarak tanıtan kişinin yönlendirmesi üzerine altınlarını teslim etti. İhbar üzerine harekete geçen Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin bulunduğu güzergâhı belirledi.

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Şüphelinin UşakDenizli seferini yapan toplu ulaşım aracında bulunduğunu tespit eden jandarma ekipleri, Cabar Mahallesi durağında otobüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.