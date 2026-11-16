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        Yukatel Denizli Basket Başantrenörü Aktaş, Glint Çayırova Belediyesi maçını değerlendirdi:

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Glint Çayırova Belediyesi'ni uzatmada 101-98 yenen Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Yukatel Denizli Basket Başantrenörü Aktaş, Glint Çayırova Belediyesi maçını değerlendirdi:

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Glint Çayırova Belediyesi'ni uzatmada 101-98 yenen Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdiklerini bildirdi.

        Aktaş, yazılı açıklamasında, Glint Çayırova Belediyesi karşılaşmasına iyi başlayamadıklarını ancak büyük çekişmeye sahne olan maçı uzatmada kazandıklarını belirtti.

        Uzun süredir galibiyet alamamanın oyuncular üzerinde psikolojik etki oluşturduğuna işaret eden Aktaş, "6 maçlık mağlubiyet serisine son verdik. Uzun zamandır kazanamadığımız için normal sürenin sonunda çok akıllı oynayamadık. Yaptığımız iki hata maçı bu noktaya getirdi. Ancak zihinsel olarak sağlıklı kalıp son beş dakikayı iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

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        Oyuncularının ortaya koyduğu performansı beğendiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

        "Hem kendi takımımı hem de Ender Hoca'nın takımını canıgönülden kutluyorum. Gerçekten çok zorlu bir maçtı. John Meeks'in maç sonunda inanılmaz bir şutu var. Ancak onların da Crawford ile bulduğu önemli şutlar vardı. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Türk basketbolu için çok güzel, seyir zevki ve kalitesi yüksek bir karşılaşma oldu."

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