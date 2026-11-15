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        Işıklı'da aileler sabah namazında buluştu

        Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında aileler ve vatandaşlar bir araya geldi. Programda teknoloji ve internet bağımlılığına karşı ailelerin bilinçli hareket etmesinin önemi vurgulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Işıklı'da aileler sabah namazında buluştu

        Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında aileler ve vatandaşlar bir araya geldi. Programda teknoloji ve internet bağımlılığına karşı ailelerin bilinçli hareket etmesinin önemi vurgulandı.

        Işıklı Mahallesi Çarşı Camisinde gerçekleştirilen sabah namazı buluşması, vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlendi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda sabah namazı kılındı, tesbihatın ardından sohbet gerçekleştirildi. Çivril İlçe Müftüsü Erkan Önder, program kapsamında yaptığı sohbette teknoloji ve internet bağımlılığı konusuna değindi. Özellikle çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere dikkat çeken Önder, ailelerin çocuklarına karşı bilinçli ve rehberlik edici bir yaklaşım sergilemelerinin önemini vurguladı.

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        Çocuklarla nitelikli zaman geçirmenin, onları dinlemenin ve ihtiyaçlarına duyarlı olmanın teknoloji bağımlılığıyla mücadelede önemli rol oynadığını belirten Önder, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra manevi gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

        Aile ortamında değerler eğitiminin önemine de dikkat çekilen sohbette, çocukların zararlı dijital içeriklere karşı bilinçlendirilmesi ve teknolojik araçları yaşlarına uygun, ölçülü ve kontrollü kullanmalarının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Yoğun katılımın olduğu program, Vaiz Memiş Keleş tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. Program sonunda İlçe Müftüsü Erkan Önder, organizasyonda emeği geçen görevlilere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

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