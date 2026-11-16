Çivril'de kaçak ağaç kesimine jandarma müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, İğdir Mahallesi Naldanlı bölgesinde devriye faaliyetlerini sürdüren Çivril İlçe Jandarma ekipleri, şahsa ait arazide A.K. tarafından ağaç kesimi yapıldığını belirledi. Durum üzerine orman görevlileriyle birlikte bölgede inceleme gerçekleştirildi.

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