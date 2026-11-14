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        Çameli'nin iklim vizyonu COP31 Uluslararası Platformda tanıtıldı

        Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen panelde, Cittaslow (Sakin Şehir) Çameli'nin iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kent yaşamı alanındaki çalışmalarını anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Çameli'nin iklim vizyonu COP31 Uluslararası Platformda tanıtıldı

        Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen panelde, Cittaslow (Sakin Şehir) Çameli'nin iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kent yaşamı alanındaki çalışmalarını anlattı.

        Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Küçük Kentler, Büyük İklim Etkisi: Yerel Dirence Cittaslow (Sakin Şehir) Yolu başlıklı panele katıldı. Uluslararası katılımcıların yer aldığı panelde; Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı Büşra Özdemir, İtalya Parma Üniversitesi'nden Prof. Giacomo Degli Antoni ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen de yer aldı.

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        Panelde söz alan Başkan Cengiz Arslan, Cittaslow unvanına sahip Çameli'de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları paylaştı. Arslan, ilçede yenilenebilir enerji, çevre politikaları, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kent yaşamı alanlarında hayata geçirilen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Çameli'nin çevre dostu projelerini ve sürdürülebilir gelecek hedeflerini uluslararası platformda anlatan Başkan Arslan, küçük kentlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği önemli role dikkat çekti.

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