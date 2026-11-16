Çameli'de 4 yeni bitki keşfedildi Çameli'nin bitki zenginliği bilimsel eserle kayıt altına alındı

Çameli Belediyesi'nin desteğiyle 2018 yılından bu yana sürdürülen bilimsel araştırmalar sonucunda hazırlanan "Çameli Bitkileri" kitabı, düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Araştırmalarda yaklaşık 950 bitki türü tespit edilirken, bu bitkilerin 4 tanesi yeni keşfedilerek bilim dünyasına kazandırıldı. 160 bitki türünde Türkiye'ye endemik olduğu belirlendi. 367 bitki türünün fotoğraf ve bilimsel bilgilerle yer aldığı kitabın ikinci cildi için de çalışmalar başladı.

Denizli'nin Çameli ilçesinin zengin bitki örtüsünü ve biyolojik çeşitliliğini bilimsel verilerle ortaya koymak amacıyla hazırlanan "Çameli Bitkileri" adlı kitabın tanıtım ve lansman programı gerçekleştirildi. Çameli Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen araştırmaların ürünü olan eserin tanıtımında Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve emekli öğretmen Rıfat Özdemir yer aldı.

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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen IPARD Programı LEADER Projesi kapsamında hazırlanan kitap, Çameli'nin doğal zenginliklerinin tanıtılmasını, korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

950 bitki türü incelendi 4 yeni bitki keşfedildi

Ege Üniversitesi ile Çameli Belediyesi arasında imzalanan ortak protokol kapsamında gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda, ilçede yaklaşık 950 bitki türü tespit edildi. Bu türlerin yaklaşık 160'ının Türkiye'ye özgü endemik bitkiler olduğu belirlenirken Çameli'ye özgü 4 tanede yeni bitki türü de keşfedildi. Araştırmalar sonucunda hazırlanan kitabın birinci cildinde ise 367 bitki türü, fotoğrafları ve bilimsel bilgileriyle okuyucuların beğenisine sunuldu.

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Lansmanda konuşan Prof. Dr. Hasan Yıldırım, çalışmanın yalnızca akademisyenlerin değil, yerel halkın da katkısıyla yürütüldüğüne dikkat çekti. Prof, Dr. Yıldırım, Bu çalışma, Ege Üniversitesi ile Çameli Belediyesi arasında imzalanan ortak bir protokol kapsamında, Çameli'nin biyoçeşitliliğini ortaya koymak, özellikle de bitkisel çeşitliliğini bilimsel açıdan belgelemek amacıyla başlatıldı. Çalışmanın en önemli özelliklerinden biri, yalnızca akademisyenlerin ve bilim insanlarının değil, aynı zamanda yurttaş bilim insanı olarak tanımladığımız, bilimsel çalışmalara katkı sunan yerel halktan bireylerin de sürece dâhil olmasıydı. Bu noktada, uzun yıllardır bölgede floristik çalışmalar yürüten ve birlikte birçok yeni bitki türünü bilim dünyasına kazandırdığımız Rıfat Özdemir ağabeyimiz de önemli katkılar sunarak projemizde yer aldı. Çalışmamızın temel amacı, Çameli'nin floristik çeşitliliğini, özellikle de endemik bitki türlerini ortaya koymaktı. Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz arazi ve bilimsel araştırmalar sonucunda, bölgede 950 civarında bitki türü tespit ettik. Bunların yaklaşık 160'ının Türkiye'ye özgü endemik türler olduğunu belirledik. Ancak bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü çalışmalarımız hâlâ devam ediyor. Yerel yönetimimizle ve özellikle Çameli Belediyesi ile iş birliğimiz sürüyor. Çameli'nin bitkisel çeşitliliğini ortaya koyma süreci henüz tamamlanmış değil" diye konuştu.

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Çameli'nin endemik bitki çeşitliliğinin çok fazla olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldırım yapılan çalışmalarda Çameli'ye özgü 4 yeni bitki türün de keşfedilerek bilim dünyasına kazandırıldığını söyledi. Yıldırım, " Bunun en güzel göstergelerinden biri de çalışmalarımızın başladığı günden bugüne kadar Çameli sınırları içerisinde dört yeni bitki türünü bilim dünyasına kazandırmış olmamız. Ayrıca üzerinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüz iki yeni tür daha bulunuyor. İnşallah, yakın zamanda onların da bilim dünyasına tanıtılacağı müjdesini vereceğiz. Çameli, bitkisel çeşitlilik bakımından gerçekten son derece zengin bir bölge. Bu zenginliğin oluşmasında tarihi süreçlerin yanı sıra bölgenin topografik, jeomorfolojik ve jeolojik özellikleri de büyük rol oynuyor. Çameli, yaklaşık 750 metrelerden başlayarak Kargın Yaylası gibi 2 bin 300 metre yüksekliğe ulaşan alanlara kadar uzanan oldukça farklı yükselti basamaklarına ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra ofiyolitik kayaçlar olarak adlandırdığımız serpantinler, marnlı topraklar ve kalkerli alanlar gibi farklı jeolojik oluşumlar da bölgenin bitkisel çeşitliliğini artırıyor. Emecik ve Sazak kanyonları gibi doğal alanlar ise bu zenginliğin korunmasında önemli rol oynuyor. Tüm bu özellikler, Çameli'yi geçmişten günümüze birçok bitki türü için önemli bir sığınak hâline getirmiş. Özellikle belirli habitat şartlarına uyum sağlamış, yalnızca bu tür özel alanlarda yaşamını sürdürebilen bitkilerin varlığı, bölgedeki endemik tür zenginliğinin temel nedenlerinden biri" ifadelerini kullandı.

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"Çameli'nin doğal zenginliğini ortaya koyan çok değerli bir çalışma"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise ilçenin yüksek rakımlı yaylaları ve farklı coğrafi özellikleriyle endemik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Çameli'nin bazı bölgelerinde yükseltinin 2 bin 600 metreye kadar ulaştığını ifade eden Arslan, ilçenin Toros Dağları'nın başlangıç noktalarından biri olmasının da bitki çeşitliliği açısından önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi. Başkan Arslan, "Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli, yaklaşık bin 300 metre rakıma sahip yaylalarıyla, bazı bölgelerinde ise 2 bin 600 metreye kadar ulaşan yükseltileriyle oldukça özel bir coğrafyaya sahip. Bildiğim kadarıyla endemik bitki türleri, genellikle yüksek rakımlı bölgelerde daha yoğun olarak görülüyor. Elbette daha düşük rakımlarda da endemik türlere rastlamak mümkün. Ancak yüksek rakımlı alanlar bu açıdan önemli bir potansiyel taşıyor. Ayrıca Çameli, Toros Dağları'nın başlangıç noktalarından biri. Buradan başlayan Toroslar, Mersin ve Adana'ya kadar uzanan geniş bir hat boyunca devam ediyor. Dolayısıyla özellikle bu bölgelerde endemik bitki çeşitliliği açısından önemli bir potansiyel bulunduğunu duyuyor ve biliyorduk. Ancak ne yazık ki bizim dönemimize kadar bu zenginliği ortaya koymaya yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmemişti. Belki de böylesine önemli bir araştırmanın bugüne kadar yapılmamış olması, bugün çok daha titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ortaya çıkmasına vesile oldu. Bildiğim kadarıyla hocalarımız yaklaşık beşaltı yıldır Rıfat Hocamızla birlikte bu konuda büyük bir emek veriyor. Çameli'ye defalarca geldiler, arazi çalışmalarını sürdürdüler ve ilçemizin dört bir yanını karış karış dolaşarak endemik bitki türlerini tespit ettiler. Sonuçta Çameli'nin doğal zenginliğini ortaya koyan gerçekten çok değerli bir çalışma ortaya çıktı. Bu vesileyle başta Hasan Hocamız ve Rıfat Hocamız olmak üzere, emeği geçen tüm akademisyenlere ve çalışma ekibine ilçemize kazandırdıkları bu değerli bilimsel çalışma için canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.