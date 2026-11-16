Briç tutkunları Büyükşehir ev sahipliğinde Denizli'de buluştu

Denizli ve çevre illerden gelen zeka sporcularının buluşma noktası olan geleneksel 13. Pamukkale Briç Şenlikleri, bu yıl da büyük bir heyecan ve rekabete sahne oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, briç severlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Hafta sonu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Denizli ve çevre illerden katılım sağlayan 164 sporcu kıyasıya mücadele etti. Strateji ve konsantrasyonun üst düzeyde olduğu şenlikte, sporcular hamleleriyle göz doldurdu. İki gün boyunca strateji ve zekânın konuşturulduğu dev etkinlikte, dereceye giren sporculara ödüllerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz takdim etti. Turnuvaya katılan sporcuların heyecanına ortak olan Yılmaz, dereceye giren yarışmacılara kupa ve ödüllerini vererek başarılarını kutladı.

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Direktörlüğünü Zeki Güven ve Muammer Özden'in üstlendiği, renkli görüntülere ve güçlü dostluklara sahne olan turnuva, katılımcıların gelecek yıl yeniden buluşma dilekleriyle hatıralarda yerini aldı.