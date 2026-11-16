Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Briç tutkunları Büyükşehir ev sahipliğinde Denizli'de buluştu

        Briç tutkunları Büyükşehir ev sahipliğinde Denizli'de buluştu

        Denizli ve çevre illerden gelen zeka sporcularının buluşma noktası olan geleneksel 13. Pamukkale Briç Şenlikleri, bu yıl da büyük bir heyecan ve rekabete sahne oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, briç severlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Briç tutkunları Büyükşehir ev sahipliğinde Denizli'de buluştu

        Denizli ve çevre illerden gelen zeka sporcularının buluşma noktası olan geleneksel 13. Pamukkale Briç Şenlikleri, bu yıl da büyük bir heyecan ve rekabete sahne oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, briç severlere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

        Hafta sonu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Denizli ve çevre illerden katılım sağlayan 164 sporcu kıyasıya mücadele etti. Strateji ve konsantrasyonun üst düzeyde olduğu şenlikte, sporcular hamleleriyle göz doldurdu. İki gün boyunca strateji ve zekânın konuşturulduğu dev etkinlikte, dereceye giren sporculara ödüllerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz takdim etti. Turnuvaya katılan sporcuların heyecanına ortak olan Yılmaz, dereceye giren yarışmacılara kupa ve ödüllerini vererek başarılarını kutladı.

        REKLAM

        Direktörlüğünü Zeki Güven ve Muammer Özden'in üstlendiği, renkli görüntülere ve güçlü dostluklara sahne olan turnuva, katılımcıların gelecek yıl yeniden buluşma dilekleriyle hatıralarda yerini aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Yukatel Denizli GESK, Zorlu Çankaya deplasmanından puanla döndü
        Yukatel Denizli GESK, Zorlu Çankaya deplasmanından puanla döndü
        Çameli'de 4 yeni bitki keşfedildi Çameli'nin bitki zenginliği bilimsel eser...
        Çameli'de 4 yeni bitki keşfedildi Çameli'nin bitki zenginliği bilimsel eser...
        Başkan Çavuşoğlu, Ferdi Zeyrek Spor Salonu ve Eğitim Kompleksi inşaa...
        Başkan Çavuşoğlu, Ferdi Zeyrek Spor Salonu ve Eğitim Kompleksi inşaa...
        Çivril'de kaçak ağaç kesimine jandarma müdahale etti
        Çivril'de kaçak ağaç kesimine jandarma müdahale etti
        Denizli Basket'in konuğu Benfica
        Denizli Basket'in konuğu Benfica
        Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Denizli'de siyasetçilerle buluştu
        Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Denizli'de siyasetçilerle buluştu