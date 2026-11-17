Mobil Kanser Tarama Tırı'nın Çal Devlet Hastanesi önünde hizmet verdiği belirtilerek, tarama yaş aralığındaki tüm kadınların bu hizmetten faydalanabileceği bildirildi.

Çal Devlet Hastanesi önünde hizmet vermeye başlayan mobil tarama tırında, 4069 yaş arası kadınlara meme kanseri, 3065 yaş arası kadınlara ise rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor. Yetkililer, erken teşhisin önemine dikkat çekerek kadınları ücretsiz kanser taramalarından yararlanmaya davet etti.

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