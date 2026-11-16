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        Forum Denizli'de kasım ara tatiline özel ücretsiz çocuk atölyeleri

        Forum Denizli'de 1722 Kasım tarihleri arasında çocukları ücretsiz ara tatil atölyeleri bekliyor. Çocuklar, ahşap oyuncak, mozaik ve mandala etkinlikleriyle hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Forum Denizli'de kasım ara tatiline özel ücretsiz çocuk atölyeleri

        Forum Denizli'de 1722 Kasım tarihleri arasında çocukları ücretsiz ara tatil atölyeleri bekliyor. Çocuklar, ahşap oyuncak, mozaik ve mandala etkinlikleriyle hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanacak.

        Forum Denizli, çocukları kasım ara tatilini eğlence, öğrenme ve keşifle dolu anlara dönüştürecek etkinliklere davet ediyor. 1722 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz çocuk atölyelerinde minikler; ahşap maket oyuncak birleştirme ve boyama, mozaik yapımı ve mandala ahşap boyama etkinlikleriyle hem eğlenecek hem de kendi tasarımlarını oluşturma fırsatını yakalayacak.

        Forum Denizli, kasım ara tatilinde çocukları eğlenceli, el becerisi ve hayal gücünü destekleyici bir programla karşılıyor. Kostümler, balon katlama ve yüz boyama etkinlikleriyle renkli anların yaşanacağı kasım ara tatili boyunca çocuklar keyifli vakit geçirirken yeni beceriler keşfedecek.

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        Program kapsamında 17 ve 20 Kasım tarihlerinde ‘Mozaik Yapımı', 18 ve 21 Kasım tarihlerinde ‘Mandala Ahşap Boyama', 19 ve 22 Kasım tarihlerinde ise ‘Ahşap Maket Oyuncak Birleştirme ve Boyama' atölyeleri gerçekleştirilecek. Çocuklar, farklı malzemelerle kendi tasarımlarını oluştururken, el becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

        Atölyelerin yanı sıra kostüm, balon katlama ve yüz boyama etkinlikleri de ara tatil boyunca çocuklara renkli ve eğlenceli anlar yaşatacak. Çocuklar, her gün, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek ücretsiz atölye etkinlikleri ile tatilin keyfini çıkarırken, yeni deneyimler kazanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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