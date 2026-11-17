Denizli’de bir sürücü ters yönden karşı şeride geçmek isterken, yaya geçidinde bekleyen anne ve kızına hafif şiddette çarptı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda korkuyla yolun karşısına atlayan kız çocuğu şans eseri ikinci bir kaza yaşamadı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda kural tanımaz sürücü anne ve kızına korku dolu anlar yaşattı. Sola dönüşün yasak olduğu yolda ters yöne girip karşı şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü yaya geçidinde bekleyen anne ve kızına hafif şiddette çarptı. Çarpmanın etkisiyle annesinin yanında bulunan kız çocuğu korkuyla yolun karşısına koştu. O esnada yoldan bir başka aracın geçmemesi ikinci bir kazayı engelledi.

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Anne ve kızının yaşadığı korku dolu anlar çevredeki bir işyeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidi üzerinde anne ve kızının beklediği görülüyor. Daha sonra karşıdan gelen bir otomobil anne ve kızını son anda fark ederek duruyor. Anne ve kızına hafif şiddette çarpmasıyla anne ne olduğunu anlamak amacıyla sürücüye doğru dönerken, kız çocuğu ise korkuyla yolun karşısına kaçtığı anlar yer alıyor. Daha sonra yolun karşısına geçen annenin korkan kızına sarıldığı anlar yer alıyor.