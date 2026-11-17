Denizli Organize Sanayi Bölgesi (Denizli OSB), sürdürülebilir üretim, su geri kazanımı ve iklim dirençli sanayi altyapısına yönelik yatırımlarıyla COP31’de öne çıktı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, uluslararası platformda bölgenin çevre yatırımlarını ve gelecek hedeflerini paylaşarak su geri kazanımının sanayinin geleceği açısından stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Denizli sanayisinin sürdürülebilir geleceği için hayata geçirilen yatırımlarla dikkat çeken Denizli Organize Sanayi Bölgesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı.

REKLAM

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "OSB’lerde Su Geri Kazanımından İklim Dirençli Yatırımlara" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Denizli OSB’nin su yönetimi, atıksu arıtma kapasitesi, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeşil dönüşüm çalışmalarını katılımcılarla paylaşan Başkan Yaymanoğlu, sanayide sürdürülebilir üretimin ancak güçlü çevresel altyapı ve doğru yatırım politikalarıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Denizli OSB’nin yatırımları uluslararası platformda anlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu’nun yanı sıra Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve Arıtma Tesisi Müdürü İbrahim Ereşme de katıldı.

REKLAM

Panelde organize sanayi bölgelerinde arıtılmış atıksuların yeniden kullanılması, su kaynaklarının korunması, iklim değişikliğine dayanıklı sanayi altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülebilir yatırımların yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

"Su geri kazanımı, sanayinin geleceği için stratejik bir yatırımdır"

Denizli OSB’nin bu alanlarda yürüttüğü çalışmaları aktaran Başkan Selim Yaymanoğlu, bölgenin yalnızca bugünün üretim ihtiyaçlarını değil, geleceğin çevresel ve ekonomik şartlarını da dikkate alan bir yatırım anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti. Denizli OSB’nin su ve atıksu yönetimine yönelik yatırımlarını anlatan Başkan Selim Yaymanoğlu, iklim değişikliği ve giderek artan su stresi karşısında sanayinin üretim sürekliliğini koruyabilmesi için alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

REKLAM

Denizli OSB bünyesinde günlük 42 bin metreküp kapasiteli merkezi atıksu arıtma tesisinin faaliyet gösterdiğini belirten Yaymanoğlu, günlük 30 bin metreküp kapasiteli yeni biyolojik ve kimyasal atıksu arıtma tesisi yatırımının da devam ettiğini aktardı. Yeni yatırımın tamamlanmasıyla Denizli OSB’nin toplam atıksu arıtma kapasitesinin günlük 72 bin metreküpe ulaşacağını belirten Yaymanoğlu, bu kapasite artışının bölgenin gelecekteki sanayi ve çevre altyapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Başkan Yaymanoğlu, arıtılmış atıksuların yeniden üretim süreçlerine kazandırılmasının yalnızca çevresel bir kazanım olmadığını, aynı zamanda sanayinin su arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti. Geri kazanılmış suyun sanayide etkin biçimde kullanılabilmesi için su kalitesi, işletmelerin ihtiyaçları, teknik altyapı ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

REKLAM

Denizli OSB, yeşil dönüşümde öncü rol üstleniyor

Denizli OSB’nin çevre odaklı yatırımlarıyla Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri arasında önemli bir konuma ulaştığını belirten Başkan Selim Yaymanoğlu, bölgenin Türkiye’de Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 18. organize sanayi bölgesi olduğunu hatırlattı. Yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda sanayinin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi açısından önemli bir gereklilik olduğunu vurgulayan Yaymanoğlu, Denizli OSB’de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su yönetimi ve çevresel altyapı yatırımlarının bütüncül bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade etti.

REKLAM

Denizli OSB’deki güneş enerji santrallerinin toplam kurulu gücünün 78,01 megavata ulaştığını aktaran Yaymanoğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarının bölgenin sürdürülebilir üretim hedeflerinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Denizli OSB’nin üretim kapasitesini geliştirirken doğal kaynakların korunmasını da önceliklendirdiğini ifade eden Yaymanoğlu, çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve geleceğin şartlarına uyum sağlayabilen bir sanayi altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Denizli OSB’nin su geri kazanımı vizyonu COP31 gündeminde

Panel kapsamında OSBSUYAP Projesi çerçevesinde elde edilen veriler ile 20272031 dönemini kapsayan arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına yönelik eylem planı taslağı da değerlendirildi. Denizli OSB’nin mevcut altyapı yatırımlarını ve gelecek dönem hedeflerini katılımcılarla paylaşan Başkan Selim Yaymanoğlu, su geri kazanım projelerinin yaygınlaştırılması için teknik destek, uygun finansman modelleri ve kurumlar arası güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekti.

REKLAM

Başkan Yaymanoğlu liderliğinde sürdürülebilir sanayi hedefi

Denizli OSB, Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu öncülüğünde sürdürülen çevre ve altyapı yatırımlarıyla sanayinin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Atıksu arıtma kapasitesinin artırılmasından su geri kazanımına, güneş enerjisi yatırımlarından kaynak verimliliğine kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalar, Denizli OSB’nin sürdürülebilir sanayi altyapısı oluşturma hedefini destekliyor.

COP31 kapsamında gerçekleştirilen panelde Denizli OSB’nin çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşan Başkan Selim Yaymanoğlu, bölgenin çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine dirençli üretim konusundaki vizyonunu ortaya koydu.

REKLAM

Denizli OSB, güçlü sanayi altyapısını çevre dostu yatırımlarla geliştirme hedefi doğrultusunda, Denizli sanayisinin geleceğine değer katacak projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.