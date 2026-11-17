Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 250 içimlik kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uç maddesi ele geçirildi. Üzerlerinde narkotik madde ele geçirilen Ş.İ.O. ve S.A. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ş.İ.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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