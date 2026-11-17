Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan; kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş yaşamının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaret ve kabullerde Denizli'nin ekonomik gelişimi, sektörlerin beklentileri, iş birliği imkânları ve yeni dönem projeleri ele alınıyor.

Odalarının seçimlerinde güven tazeleyip 20262030 çalışma dönemine de hızlı başlayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin ticari ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak temaslarını sürdürüyor. Bir yandan kentin kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Başkan Erdoğan, diğer yandan da Odalarının üyesi işletmeleri ziyaret ederek iş yaşamının nabzını tutuyor. Denizli Ticaret Odası'ndaki yeni dönem dolayısıyla gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında kent protokolü DTO'yu ziyaret etti.

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"Denizli ekonomisinin geleceği için istişarelerde bulunuyoruz"

Başkan Erdoğan, ziyaretlerde Denizli'nin üretim, ticaret, sanayi, ihracat ve istihdam potansiyelinin daha ileriye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Şehrin ekonomik gelişiminde kurumlar arası iş birliği ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerle, kamu kurumlarıyla ve şehrin tüm dinamikleriyle güçlü bir iletişim içerisinde olmayı önemsediklerini de belirten Başkan Uğur Erdoğan, yeni dönemde de istişare ve iş birliği anlayışıyla çalışacaklarını ifade etti. Ziyaretlerin Denizli'nin ortak hedefleri doğrultusunda önemli bir zemin oluşturduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, kentin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak için tüm kurum ve kuruluşlarla el birliği içerisinde hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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"Her daim sahada üyelerimizleyiz, sektörlerimizle yakın temastayız"

Başkan Erdoğan, Denizli'nin gelişmesi, sektörlerin güçlenmesi ve üyelerin beklentilerinin karşılanması için hem sahada hem de kurumlar arası temaslarda aktif bir çalışma dönemi yürüteceklerinin de altını çizdi. Denizli'nin ve sektörlerin geleceğine ilişkin tecrübelerin paylaşıldığı görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Erdoğan, konuklarına çok kıymetli bulduklarını söylediği değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Vali Köşger'i ziyaret ettiler

Bu arada DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetim kurulu üyeleri, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i valilik makamında ziyaret ederek Denizli, sektörler, Oda faaliyetleri ve projeleri üzerine istişarede bulunup yağlı boya bir tablo hediye etti. Ayrıca Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ı da ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

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Ayrıca Başkan Erdoğan, Denizli Turizm Master Planı'nın sunumunu gerçekleştirildiği kurumlar arasında iş birliği ve ilişkiler ile turizm alanındaki planlamaların ve sektörden beklentilerin ele alındığı Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı ve bir konuşma yaptı.

Denizli Ticaret Odası'nın üyeleri ile esnafı ziyaret ederek işleri ve sektörleri ile ilgili istişarelerde de bulunan Erdoğan, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kamu ve özel sektör bankalarının müdürlerini kabul etti; DTO meslek komiteleri ile bir araya geldi ve açılışlara katıldı.