Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin Cumhuriyet değerlerini benimsemesi, bu bilinci gelecek nesillere aktarması ve sanatsal hayal güçlerinin geliştirmesi amacıyla düzenlenen "Cumhuriyet’in Korunması ve Yaşatılması" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Kentin dört bir yanından gelen öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler şu şekilde sıralandı:

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Resim Yarışması Dereceleri

İpek Aslan Üçler İlkokulu (Nalan Mustafa Kaynak Bilim Sanat Merkezi)

Bilge Gür Şehit Burak Erten İlkokulu (Nalan Mustafa Kaynak Bilim Sanat Merkezi)

Ecrin Berra Yiğit Sarayköy Sakarya İlkokulu

Kompozisyon Yarışması Dereceleri

Deniz Çetin Özel PEV Fen Lisesi

Ayşe Sümeyye Hızlı Nalan Kaynak Anadolu Lisesi

Muhammet Emir Çalık Denizli DOSTEK Koleji

Şiir Yarışması Dereceleri

Taha Poyraz Tatar Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu

Elif Serra Mantarcı Sıdıka Çalışkan Ortaokulu

Eslem Kayan Esat Sivri Ortaokulu

Ödül töreni, ailelerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.