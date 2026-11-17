Denizlili öğrenciler Cumhuriyetin korunması ve yaşatılması için yarıştılar
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin Cumhuriyet değerlerini benimsemesi, bu bilinci gelecek nesillere aktarması ve sanatsal hayal güçlerinin geliştirmesi amacıyla düzenlenen "Cumhuriyet'in Korunması ve Yaşatılması" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin Cumhuriyet değerlerini benimsemesi, bu bilinci gelecek nesillere aktarması ve sanatsal hayal güçlerinin geliştirmesi amacıyla düzenlenen "Cumhuriyet’in Korunması ve Yaşatılması" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
Kentin dört bir yanından gelen öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda kategorilerinde dereceye giren öğrenciler şu şekilde sıralandı:
Resim Yarışması Dereceleri
İpek Aslan Üçler İlkokulu (Nalan Mustafa Kaynak Bilim Sanat Merkezi)
Bilge Gür Şehit Burak Erten İlkokulu (Nalan Mustafa Kaynak Bilim Sanat Merkezi)
Ecrin Berra Yiğit Sarayköy Sakarya İlkokulu
Kompozisyon Yarışması Dereceleri
Deniz Çetin Özel PEV Fen Lisesi
Ayşe Sümeyye Hızlı Nalan Kaynak Anadolu Lisesi
Muhammet Emir Çalık Denizli DOSTEK Koleji
Şiir Yarışması Dereceleri
Taha Poyraz Tatar Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu
Elif Serra Mantarcı Sıdıka Çalışkan Ortaokulu
Eslem Kayan Esat Sivri Ortaokulu
Ödül töreni, ailelerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.
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