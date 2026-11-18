Uzman Posta Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, sahasında ağırladığı Güner Karakaya Spor Kulübü’nü 31 mağlup etti.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde voleybol heyecanı, ev sahibi ekibin etkileyici geri dönüşüne sahne oldu. Uzman Posta Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Güner Karakaya Spor Kulübü karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Taraftarının desteğini arkasına alan Acıpayam temsilcisi, üst üste kazandığı üç setle parkeden 31 galip ayrılarak playoff hedefi yolunda önemli bir sonuç elde etti.

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Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Acıpayam ekibi, ilk setin ardından 10 geriye düştü. Ancak ev sahibi takım, sonraki bölümlerde ortaya koyduğu mücadeleyle maçın seyrini değiştirdi. Üst üste üç seti hanesine yazdıran Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, karşılaşmayı 31 kazanmayı başardı.

Hedef playoff

Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Antrenörü Yusuf Yıldırım, karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi. İlk setin kaybedilmesine rağmen oyuncuların mücadeleden kopmamasının önemine dikkat çeken Yıldırım, takımın ortaya koyduğu birlikteliğin galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti. Genç sporcularla mücadele ettikleri ligde hedeflerinin playoff olduğunu belirten Yıldırım, alınan her galibiyetin bu hedefe ulaşma yolunda ayrı bir değer taşıdığını vurguladı.