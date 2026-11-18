Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, 12 farklı ilde ikamet eden toplam 25 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar 500 milyon TL olduğu belirlendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı Kanuna muhalefet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin alınan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladıkları iddiaları üzerine kapsamlı çalışma yürütüldü.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 şüphelinin tespit edildiği soruşturmada 22 kişi yakalanırken, şüpheliler arasındaki para transferlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar TL olduğu belirlendi.

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