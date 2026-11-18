Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Bir kadın hakkında ev hapsi kararı verilen soruşturmada 6 kişi serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu malı üzerinden haksız kazanç elde etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında belediyede görev yapan Ş.D., Y.B., Ö.A., K.Ç., E.Ü., M.S.S., A.Ş. ve N.K.’nın da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 6’sı savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ç.S. ile belediye personelleri E.Ü., A.Ş. ve H.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S.S. adlı kadın belediye personeli hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.