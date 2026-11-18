– Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Tekstilde İklim Dönüşümü: Döngüsel Çözümler, Ortak Sorumluluk" başlıklı panelde temsil edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Sağıroğlu, Antalya’da düzenlenen COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Tekstilde İklim Dönüşümü: Döngüsel Çözümler, Ortak Sorumluluk" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, döngüsel çözümlerin tekstil sektörünün iklim dönüşümündeki rolü, sürdürülebilir üretim anlayışı ve sektör paydaşlarının ortak sorumlulukları ele alındı.

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Ulusal ve küresel anlamda Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak’ın tekstil geri dönüşümündeki rolüne dair bilgiler veren Sağıroğlu; Uşak OSB özelinde ve Uşak ili genelinde yer alan tekstil ve geri dönüşüm firmalarının karşılaştığı sorunları dile getirerek, sektör paydaşlarına da Uşak sanayisinin taleplerini aktardı. Sağıroğlu, "Uşak Organize Sanayi Bölgesi olarak, sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunan bu önemli buluşmayı değerli buluyoruz" dedi.