Denizli’nin Çal ilçesinde Denizler Mahallesi’nin yolları yenilenirken, mahalleye pazaryeri de yapılıyor. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, yaklaşık 10 bin metrekarelik taş döşeme çalışmasının yüzde 35’inin tamamlandığını açıkladı.

Çal Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizler Mahallesi’nin Kuyucak olarak bilinen bölgesinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, yolun altyapısını Çal Belediyesi ekiplerinin hazırladığını, taş döşeme işini ise Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğünü söyledi.

Denizli'nin Çal İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Denizler Mahallesi’nde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana taş döşeneceğini ve çalışmanın yüzde 35’inin tamamlandığını açıkladı. Belediyelerin sahada koordineli çalıştığını belirten Hakan, "Bu şehrin kaynaklarını bu şehrin insanlarına, yurttaşlarına veriyoruz" dedi.

REKLAM

Mahalle sakinlerine verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Hakan, yol çalışmasının yaklaşık üçte birinin tamamlandığını kaydetti.

Denizler’e pazaryeri de yapılıyor

Hakan, mahallede Büyükşehir Belediyesi ile birlikte pazar yeri yaptıklarını, kantar için de çalışma yürüttüklerini belirtti. Başkan Hakan, Denizler halkı adına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ve ekibine, ayrıca Çal Belediyesi Fen İşleri ekiplerine teşekkür etti.